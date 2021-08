PUTRI Diana memang telah meninggal puluhan tahun. Meski begitu, Putri Dia tetap menjadi sosok ikonik keluarga Kerajaan Inggris.

Memiliki julukan Princess of People, mendiang Putri Diana juga menjadi salah satu ikon fesyen dan gaya terbaik di abad 20. Saking terkenalnya, banyak orang mengoleksi memorabilia Putri Diana.

Tak heran, banyak barang pribadi milik ibunda Pangeran William dan Pangeran Harry ini yang dilelang untuk umum dan harganya melonjak tinggi dari tahun ke tahun.

Apa saja barang pribadi milik Lady Di yang harganya menjadi semakin tinggi dari tahun ke tahun tersebut? Mewarta Brightside, yuk simak ulasan singkatnya di bawah ini.

Surat tulisan tangan

Kumpulan surat yang ditulis tangan langsung oleh Putri Diana diketahui dijual dengan harga sekitar USD93780 atau sekira Rp1,3miliar kepada kelompok orang yang berbeda. Ke-40 surat tersebut dikirimkan kepada temannya, Roger Bramble, antara tahun 1990 dan 1997, dan di dalamnya sang Princess bercerita tentang kekhawatiran dan kegiatan sehari-harinya.

Sepeda biru

Sepeda klasik warna biru ini diketahui jadi sepeda yang sering Putri Diana gunakan sebelum dirinya menikah dengan Pangeran Charles. Sepeda vintage Diana satu ini terjual di lelang dengan harga USD60.770 atau kurang lebih Rp997,9 juta. Fantastis bukan?

Koleksi piringan hitam

Sama seperti remaja kebanyakan, sebelum menjadi putri kerajaan Diana hobi mengoleksi piringan hitam dari artis favoritnya. Mulai dari Bob Dylan, The Eagles, dan Mozart, dan berbagai band rock klasik lainnya.

Pada 2002, Pangeran William mengklaim beberapa album piringan hitam milik ibunya telah dicuri. Namun, dua tahun kemudian, 19 album piringan hitam koleksi pribadi mendiang Putri Diana disiapkan untuk dijual dengan ekspektasi harga mencapai ribuan Pound Sterling.

Mobil 1981 Ford Escort

Mobil yang merupakan hadiah pertunangan dari Pangeran Charles kepada Diana. Mobil ini sendiri masih disimpan oleh pemiliknya yang terbaru, selama 20 tahun belakangan ini. Diestimasikan, jika dijual lewat lelang umum harganya bisa mencapai USD41.434 atau sekira Rp592,6juta hingga USD55.246 atau kurang lebih Rp792,8 juta.

Kue pernikahan

Satu iris kue pernikahan atau wedding cake pernikahan Putri Diana bersama Pangeran Charles pada 1981, diketahui terjual online seharga USD1375 atau sekira Rp19,6 juta.

Meskipun pastinya sudah tidak lagi bisa dimakan, tapi beberapa kolektor memang ingin mendapatkan kotak asli kemasan wedding cake, kue basi, dan kartu yang bertuliskan ucapan dari Diana dan Charles “With best wishes from Their Royal Highnesses, The Prince and Princess of Wales” ini.

Kalung berlian dan mutiara

Putri Diana mengenakan kalung berlian dan mutiara ini pada pertunjukan Swan Lake di Royal Albert Hall pada tahun 1997. Perhiasan buatan handmade ini juga dikenal dengan julukan Swan Lake Suite Necklace.

Kalung cantik ini awalnya dibeli oleh pasangan Ukraina seharga USD870124 atau kurang lebih Rp1,2miliar. Beberapa tahun kemudian di tahun 2017, kalung ini dilelang lewat seharga USD12 juta atau sekira Rp171,6 miliar.