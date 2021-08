PEVITA Pearce punya daya pikat yang tak dimiliki artis lain. Bukan hanya soal kecantikan wajah, melainkan bagaimana karakter bersahajanya dibangun sejak dulu.

Kesan tak berlebihan pada sosok Pevita Pearce juga mencuri hati banyak fansnya. Perempuan kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1992 itu pun banyak dijadikan panutan remaja baik perempuan maupun laki-laki karena prestasinya yang semerlang di dunia akting.

Terlepas dari itu semua, paras Pevita yang sangat khas tak mungkin dinomorduakan. Apapun karakter yang dia perlihatkan di setiap judul film, dia akan tetap memesona dengan caranya sendiri.

Baca Juga : Terpesona Senyum Pacar Arsyah Rasyid, Netizen: PPKM, Pevita Pearce Kekasihku Manis

Soal riasan flawless pun demikian. Ia selalu berhasil membuat tampilan wajah tampak spesial meski makeup yang diaplikasikan ke wajahnya bukan sesuatu yang tegas.

Di foto yang belum lama ini dibagikan misalnya, kita bisa lihat bersama bagaimana wajah Pevita Pearce tampak memukau walau riasan wajah tampak natural sekali.

Baca Juga : Intip 6 Gaya Sporty Pevita Pearce Olahraga, Netizen: Cantik dan Berenergi!

Tidak ada penegasan yang nyata di wajahnya. Meski shading bagian pipi menjadi sesuatu yang cukup kuat terlihat, tapi itu pun masih tergolong ringan. Area mata yang biasanya jadi sorotan pun tak begitu diperlihatkan di gaya makeup Pevita Pearce kali ini.

Secara keseluruhan, kita bisa lihat bagaimana kesan wajah sehat yang terjaga dengan baik, bukan seseorang yang 'menempelkan' produk makeup ke wajahnya. Ya, itu saking naturalnya makeup Pev kali ini.

Bagaimana reaksi selebriti maupun netizen melihat tampilan pacar Arsyah Rasyhid tersebut?

"(love eyes) (fire)," komen Chelsea Islan dengan emotikon.

"You are my sunshine," puji @riannapriaw***.

"Sumpah mood booster banget," komen @maztbha***.

"Enggak pernah jelek," kata @aditsaty***.

"Cantik yang sesungguhnya," ujar @eh.di**.