JAKARTA – Lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini membuat Pemerintah berupaya menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 3 Juli 2021 lalu. Masyarakat pun diimbau untuk membatasi mobilitasnya dan sebisa mungkin tetap berada #DiRumahAja.

Meski tetap bekerja, belajar, dan melakukan segudang rutinitas lainnya dari rumah, terkadang rasa bosan yang menghampiri tak bisa dielakkan. Berbagai cara dilakukan untuk menghabiskan waktu #DiRumahAja, termasuk mengerjakan hobi yang digemari.

Nah, aktivitas apa saja yang sudah Anda lakukan selama berada #DiRumahAja? Jika kehabisan ide untuk mengisi waktu luang yang tersedia, mungkin Anda bisa coba mengasah kemampuan memasak di rumah.

Resep masakan khas Indonesia berikut ini bisa diolah menjadi deretan hidangan mewah yang melezatkan dan dijamin membuat keluarga ketagihan, lho! Simak informasinya berikut ini.

1. Rendang (Padang)

Rendang Padang. (Foto: Instagram pawonomwill)

Rendang merupakan masakan berbahan dasar daging yang berasal dari Indonesia, tepatnya Minangkabau. Proses memasak rendang terbilang memakan waktu yang lama hingga aneka rempah-rempah dan santan meresap ke dalam daging.

Sudah menjadi rahasia umum jika masakan ini merupakan kudapan favorit banyak orang. Perpaduan daging sapi dan bumbu rempah yang khas dan pekat ini tak perlu diragukan lagi kelezatannya.

Namun, kini telah banyak variasi rendang yang dimasak dengan berbagai isian selain daging sapi seperti ayam, telur, kentang, hingga nangka. Jika Anda baru pertama kali memasak rendang, maka inilah resep rendang daging sapi yang lezat dan sederhana, namun tetap mewah untuk dimasak #DiRumahAja.

Bahan:

500 gram daging sapi, potong sesuai selera

1,5 liter santan dari dua butir kelapa

Garam, merica bubuk, gula pasir, dan kaldu jamur dimasukkan secukupnya

Bumbu giling halus:

10 cabai merah besar yang direbus

10 butir bawang merah

6 siung bawang putih

1 ruas jahe

5 buah kemiri

Cara membuat:

1. Masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, serai, lengkuas, dan santan, lalu aduk hingga santan mendidih.

2. Masukkan daging dan aduk kembali hingga mendidih.

3. Beri garam, gula pasir, merica bubuk, dan kaldu jamur secukupnya, aduk rata lalu tutup kembali, masak dengan api kecil.

4. Sesekali buka tutup dan aduk kembali, lakukan koreksi rasa lalu masak hingga air menyusut dan daging terasa empuk.

5. Rendang siap disajikan.

2. Gudeg (Yogyakarta)

Gudeg Yogyakarta. (Foto: Instagram tharra_catering)

Gudeg merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Yogyakarta. Makanan ini terbuat dari bahan dasar nangka muda yang dimasak bersama santan. Umumnya, warna coklat pada gudeg berasal dari daun jati.

Bahkan, karena sangat terkenal berasal dari Yogyakarta, daerah ini sampai dikenal dengan julukan Kota Gudeg. Menu andalan yang satu ini tentunya tak pernah gagal memanjakan lidah para pecinta makanan asli #DiIndonesiaAja.

Gudeg memiliki cita rasa yang dominan manis, tetapi gurih. Kudapan ini kerap disajikan dengan nasi dan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, dan sambal goreng krecek. Kini, berbagai inovasi pada gudeg pun telah banyak dilakukan seiring perkembangan zaman.

Membuat gudeg tidak sulit, lho. Anda bisa saja mencoba memasak kudapan ini #DiRumahAja. Tertarik membuat gudeg khas Yogyakarta dengan cita rasa yang mewah? Berikut resepnya untuk Anda.

Bahan:

½ buah nangka muda ukuran sedang

Telur rebus secukupnya

4 lembar daun salam

3 cm lengkuas yang dimemarkan

100 gram gula merah

2 sendok teh kaldu sapi

Garam secukupnya

1.000 ml air kelapa

500 ml santan

Daun jati (opsional)

Bumbu giling halus:

8 butir bawang merah

3 siung bawang putih

6 butir kemiri

½ sendok makan ketumbar

Cara membuat:

1. Rebus nangka dengan air mendidih sebentar saja, tidak sampai empuk.

2. Campur nangka dengan semua bahan serta bumbu halus, kemudian masak hingga mendidih.

3. Koreksi rasa lalu tutup panci jika gurih dan manis sudah terasa pas.

4. Masak dengan api kecil hingga matang selama minimal 5 jam.

5. Koreksi rasa kembali jika nangka telah empuk, lalu masak hingga kuah habis.

6. Gudeg siap disajikan.

3. Ayam Woku (Manado)

Ayam Woku Manado. (Foto: Istimewa)

Ayam woku merupakan salah bahan dasar yang dimasak dengan bumbu woku. Bumbu masak bercita rasa khas ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Berbagai hidangan laut maupun ayam memang kerap dimasak dengan bumbu khas ini.

Nama Woku sendiri berasal dari daun woka, yaitu sejenis dengan daun lontar yang kerap digunakan untuk membungkus nasi. Bumbu ini khas dengan sentuhan jahe, daun jeruk, dan daun pandan yang menjadikan aromanya sangat menggiurkan.

Cara masaknya pun terbilang mudah untuk dicoba #DiRumahAja. Sajian menu khas Indonesia yang kaya rempah ini dapat disulap menjadi menu mewah yang pastinya akan disukai banyak orang. Penasaran? Berikut ini resep ayam woku khas Manado.

Bahan:

½ ekor ayam kampung muda yang dipotong sesuai selera

2 ikat kemangi, petiki daunnya

5 lembar daun jeruk diiris halus

2 tangkai daun bawang dipotong kasar

1 lembar daun pandan dipotong kasar

1 lembar daun kunyit diiris halus

2 batang serai dimemarkan

1 buah tomat dipotong kasar

1 buah jeruk nipis yang diperas airnya

Garam, gula, dan minyak goreng secukupnya

Bumbu giling kasar:

7 siung bawang merah

4 siung bawang putih

8 buah cabai merah keriting

2 butir kemiri yang disangrai

10 buah cabai rawit merah dan hijau

1 ruas jahe

1 cm kunyit

Cara membuat:

1. Cuci bersih ayam dan lumuri dengan jeruk nipis, diamkan selama 10 menit dan cuci kembali, lalu sisihkan.

2. Tumis bumbu yang sudah di giling kasar hingga wangi lalu masukkan tomat, daun jeruk, daun kunyit, serai, dan pandan, lalu aduk rata.

3. Masukkan ayam, beri garam dan gula secukupnya lalu aduk sampai berubah warna.

4. Tuangkan 1-2 gelas air lalu tutup kembali. Cek sesekali dan pastikan bumbu meresap dengan baik.

5. Masukkan daun bawang dan daun kemangi saat ayam mulai terlihat matang.

6. Ayam woku siap disajikan.

Bagaimana, mudah bukan cara membuat resep-resep tersebut? Kekayaan kuliner khas Tanah Air sejatinya memang memiliki potensi yang besar, terlebih di sektor ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan kuliner #DiIndonesiaAja bisa Anda dapatkan dengan #BeliKreatifLokal secara online melalui media sosial para pelaku UMKM atau platform e-commerce lainnya. Sehingga Anda tidak perlu repot keluar rumah untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, ya!

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun mengaku akan mendukung potensi ini. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 di mana banyak lini yang memanfaat teknologi digital, maka sektor kuliner pun juga demikian. Tak heran jika sektor kuliner juga turut mendapatkan perhatian khusus dalam langkah pengembangannya.

"Jadi saya akan membantu masyarakat dalam memaksimalkan peluang seperti ini. Kalau kita di wisata itu ada to see, to do, dan to buy. Kita ada beberapa indera perasa, jadi itulah konsep pariwisata era baru, jadi menyentuh sense, menyentuh indera perasa tersebut," ucapnya.

Sambil mengisi waktu #DiRumahAja bersama keluarga, Anda juga bisa mengikuti serunya lomba 17-an melalui Kompetisi #MelodiKemerdekaan dari Pesona Indonesia, lho! Kompetisi ini digelar mulai dari 27 Juli hingga 20 Agustus 2021 dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus 2021 mendatang.

Video-video kreasi terbaik akan berkesempatan di tayangkan di akun Instagram @pesonaid_travel, Youtube Pesona Indonesia, dan platform Rumah Digital Indonesia.

Cara ikutannya juga mudah lho. Anda bisa pilih salah satu lagu daerah favorit Anda, lalu upload video Anda di Instagram feed Anda serta jangan lupa supaya lebih menarik lagi, Anda bisa sambil menari dan bermain musik, atau menggunakan kostum dan aksesoris khas masing-masing daerah biar makin meriah. Mention akun Instagram @pesonaid_travel dan sertakan hashtag #MelodiKemerdekaan pada caption ya! Pastikan akun Anda tidak di-private!

1. Juara 1 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah

2. Juara 2 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 700 ribu rupiah

3. Juara 3 akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 500 ribu rupiah

Serta, juara hiburan 100 ribu rupiah untuk 20 orang pemenang dan video-video kreasi terbaik akan berkesempatan ditayangkan di akun Instagram @pesonaid_travel, YouTube Pesona Indonesia, dan platform Rumah Digital Indonesia. Seru banget kan!

Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan serta lakukan vaksinasi Covid-19 demi menekan angka penyebaran virus Covid-19 guna mendapatkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Tetap patuhi protokol kesehatan 6M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, menjaga jarak, menghindari keramaian, menghindari makan bersama, serta mengurangi mobilitas. Semua itu tentunya demi menjaga keselamatan diri sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi.

