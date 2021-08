SERINGKALI rasa lapar sulit untuk dilawan, apalagi jika sedang dalam program penurunan berat badan. Kemudian banyak orang yang lebih memilih mengonsumsi sup dan salad untuk memuaskan hasrat mereka karena dianggap lebih sehat.

Namun, para ahli menunjukkan bahwa sup dan salad tidak selalu merupakan pilihan yang sehat dan Anda perlu mengingat beberapa hal penting sebelum mengonsumsinya.

"Saya tidak merekomendasikan sup atau salad sebagai tiga makanan utama karena mereka bukan makanan yang seimbang. Dianjurkan hanya untuk sarapan atau makan malam, untuk siang sebaiknya konsumsi karbohidrat seperti nasi, gandum," ujar ahli gizi Soumnya B Hegde dilansir Indian Express, Jumat.

Seperti dilansir dari Antara, sup dan salad baik untuk seseorang yang ingin menurunkan lemak atau berat badan dengan cepat. Namun, buatlah sup yang sehat dan kental seperti sup jamur, sup brokoli atau sup sayur campur.

"Jika Anda ingin membuat sup sehat untuk menurunkan berat badan, hindari menambahkan gula, madu, jagung, atau mentega karena mengandung banyak kalori," ujar Hegde.

Lebih lanjut Hegde mengatakan, menambahkan topping seperti mayones hanya akan menambah kalori ekstra. Asupan kalori total akan meningkat dan mengalahkan tujuan utama mengonsumsi salad.

Jika ingin menambahkan rasa pada salad, bisa gunakan jus lemon atau air perasan lemon dan sedikit garam.

"Anda juga bisa menumis salad dan menambahkan paneer, tahu atau potongan kedelai untuk menambah nutrisi di dalamnya. Jika Anda sedang dalam program penurunan berat badan, ukur nutris dengan mengukur karbohidrat, protein, dan sayuran sesuai kebutuhan," kata Hedge.

Sementara itu, dr. Siddhant Bhargava, pakar makanan, gaya hidup, dan kesehatan berbagi tips untuk membuat sup dan salad tetap sehat.

"Mengelola makan dengan benar bisa jadi rumit, dan mengetahui apa yang membuat makanan 100 persen sehat itu lebih sulit! Inilah cara Anda dapat melakukannya dengan benar dengan kombinasi sup dan salad," ujar dr. Siddhant.

dr. Siddhant mengatakan pastikan sayuran dipotong saat masih segar dan dikonsumsi tak lama setelahnya.

Sebaiknya salad juga memiliki sumber protein seperti kacang, tahu, telur, paneer, ayam atau ikan. Tambahkan juga sumber lemak super sehat seperti biji-bijian.

Dalam membuat sup, hindarilah gula dan hanya berisi sayuran saja. Penggunaan tepung jagung juga sebaiknya dihindari dalam membuat sup.

(DRM)