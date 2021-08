INDONESIA akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 dalam beberapa hari ini lagi. HUT Indonesia memang biasanya dilakukan dengan berbagai macam kegiatan hingga lomba di tingkat daerah.

Tapi, perayaan besar HUT Indonesia tahun ini memang tidak bisa dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerangkan bahwa sebagai bangsa, kita sudah sepatutnya memberikan hadiah terbaik untuk negara ini dan itu adalah sifat gotong royong.

"Indonesia mendapat kemerdekaan itu perang, bukan dikasih begitu saja. Akibat perang, yang jatuh banyak memang tapi pasti bisa bangun lagi, terdesaknya banyak tapi bisa mulai lagi, tertekannya banyak, pasti bisa mulai lagi," paparnya di webinar bertajuk 'Strategi Kemenkes RI dalam Mengatasi dan Mengakhiri Pandemi Covid-19'.

Menkes Budi pun membawa semangat itu ke keyakinan dirinya akan bangsa ini mampu menang melawan pandemi Covid-19. "Tapi syaratnya satu, asal kompak, asal bersama-sama," singkatnya.

"Jadi, kalau bagi saya, 'the biggest gift for the 76th anniversary of this republic' adalah kalau kita bisa bergotong royong mengatasi pandemi ini," terangnya penuh percaya diri.

Ia berharap sekali bahwa bangsa ini mau saling bekerja sama, tidak saling menyalahkan dalam mengatasi pandemi. Bukan sekadar ucapan, tetapi Menkes Budi punya keyakinan akan bangsa Indonesia yang memiliki modal kuat yaitu modal sosial. "Modal sosial bangsa ini kuat, cuma mesti dirajut bersama," katanya.

"Aku yakin Indonesia pasti bisa 'and this is a good time', ini hari ulang tahun negara dan bangsa kita, and 'it's a best gift', hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke bangsa dan negara kita yaitu gotong royong mengatasi pandemi," tambahnya.

