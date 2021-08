PASANGAN Dian Sastrowardoyo dan Maulana Indraguna Sutowo memang menjadi salah satu pasangan selebriti yang jauh dari gosip. Meski demikian, bukan berarti keduanya tidak pernah menunjukkan hal-hal menarik di Instagramnya.

Mengutip akun Instagram pribadinya @therealdisastr, berikut potret kompaknya Dian Sastro dan suaminya Indra Wiguna.

Rayakan anniversary 11 tahun pernikahan

Tak terasa, usia pernikahan mereka sudah lebih dari 1 dekade. Untuk merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-11, Dian Sastro beserta sang suami makan malam di sebuah kafe.

Dian Sastro terlihat anggun dengan balutan midi dress bernuansa fuschia, yang dipadukan dengan tote bag dan juga sepatu hitam. Sedangkan Indra terlihat cool dengan busana hitamnya.

"Thank you for being with me. πŸ’πŸ’πŸ’ I'm grateful for us being us, and grateful for this 11 years journey, here's to more years together..," ungkap Dian Sastro

Rayakan ulang tahun

Saat sang suami berulang tahun, Dian Sastro merayakannya dengan memberikan sebuah kue dan juga hadiah. Kejutan di hari ulang tahun seperti ini juga bisa menjadi salah satu hal yang dapat membuat hubungan menjadi awet.

"Happy Birthday again ayah @maulanaindraguna we love you.❀❀❀," tulis Dian Sastro

Dikasih kejutan bunga

Jika sebelumnya Dian Sastro dengan penuh perhatian memberikan kejutan di hari ulang tahun suaminya, kini giliran Indra Wiguna yang memberikan kejutan kepada sang istri.

Di sana, Indra terlihat memegang sebuah buket bunga yang akan diberikan kepada sang istri. Nah, kejutan kecil seperti ini dijamin akan membuat hati perempuan mana pun menjadi senang.

"Lunch. Thank you for the flowers mas @maulanaindraguna," tulis Dian Sastro pada caption.

Lari bareng Selain penuh dengan keromantisan, pasangan ini juga suka banget olahraga. Terlebih di masa pandemi, kegiatan olahraga bareng pasangan juga bisa dilakukan supaya makin semangat mengeluarkan keringat. Termasuk Dian Sastro dan Indra Wiguna, pasangan suami istri ini sama-sama suka olahraga. Mereka pun menyempatkan diri untuk berolahraga di stadion. Biar main kompak, mereka juga sama-sama mengenakan kaus bernuansa biru. Pakai kostum olahraga couple Selain hobi lari, Dian Sastro dan suami juga menyukai olahraga bersepeda. Nah, biar makin kompak, Dian Sastro dan Indra Gunawan pun sudah siap berolahraga dengan mengenakan kostum couple bernuansa putih. Selain bermanfaat untuk kesehatan, olahrarga bersama pasangan juga bisa mengisi quality time Anda berdua lho. "Happy weekend guys..!! Selamat quality time sama orang-orang terbaik😊😊😊," kata Dian Sastro.