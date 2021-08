ARTIS cantik Sophia Latjuba baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51 pada 8 Agustus kemarin. Di momen hari spesialnya itu, aktris sekaligus model berdarah Jerman ini mengunggah sejumlah potret dirinya yang mencuri perhatian warganet.

Dalam postingan barunya, Sophia Latjuba tampak anggun mengenakan dress hitam di pinggir pantai. “51 lapses around the sun under my belt. Unbelievable! I’m nothing but proud of myself. And so, the journey goes on. Can’t wait what’s in store,” tulisnya di keterangan foto.

Sontak, potretnya tersebut banjir komentar netizen. Sebagian besar, tidak menyangka bahwa Sophia Latjuba telah berusia 51 tahun. Bagaimana tidak, mantan kekasih Ariel Noah ini terlihat masih cantik, awet muda, dan memiliki body goals yang diidam-idamkan banyak orang.

“Demi apa sih kayak 35,” kata netizen di kolom komentar. “51? Nggak percaya huhuhu,” tanya yang lainnya. “51 tahun??? Kirain masih 31 tahun. Awet muda sekali…” komentar yang lain. “51? Are you real life vampire? Or immortal? You look like early 30!” tulis netizen.

Di balik cantik dan awet mudanya, apa sih rahasia seorang Sophia Latjuba? Berikut informasinya dirangkum dari berbagai sumber, Senin (9/8/2021).

Tidak mengonsumsi makanan berasal dari binatang

Dalam wawancaranya dengan media beberapa waktu silam, ibu dua anak ini pernah mengungkapkan caranya bisa tampil fresh dan awet muda. Salah satu rahasianya adalah Sophia Latjuba tidak mengonsumsi binatang atau daging-dagingan.

“Enggak makan binatang, enggak makan nasi putih, karbo saya agak kurangi,” kata Sophia, dalam wawancara satu tahun silam, dikutip dari kanal YouTube Starpro Indonesia.

Mengganti daging dengan tahu tempe

Tidak mengonsumsi produk hewani, Sophia justru menggantinya dengan makanan-makanan sumber protein lainnya seperti tahu, tempe, dan tentunya sayuran. “Di Indonesia sih enggak (repot jadi vegetarian). Kita kan ada tempe, tahu, umbi-umbian,” ujarnya. Yoga

Selain pola makan yang sehat, Sophia Latjuba juga kerap melakukan olahraga rutin. Salah satu latihan yang dilakoninya adalah yoga. “Kebetulan saya selalu yoga. Jadi, saya enggak pernah miss itu aja, saya yoga dulu baru syuting. Makanan juga saya jaga banget,” tukas dia.