WAKTU tepat kapan berakhirnya pandemi Covid-19 banyak dipertanyakan masyarakat. Sepertinya, kepastian kapan berakhirnya pandemi menjadi sesuatu yang sangat diharapkan banyak orang.

Para pakar kesehatan maupun ilmuwan terus mencari jawaban akan hal tersebut. Pemerintah pun ditekan untuk bisa memastikan kapan pandemi yang sudah menewaskan lebih dari 100 ribu orang ini selesai.

Pertanyaan seperti itu pun ternyata sering banget dilontarkan ke Menteri Kesehatan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab mengentaskan masalah pandemi di Indonesia.

Lantas, apa jawaban Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk pertanyaan; Kapan pandemi Covid-19 berakhir?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Menkes Budi menjelaskan kalau dirinya banyak membaca jurnal internasional untuk menggali banyak informasi terkait pandemi. Dokter Dante Saksono, Wakil Menkes, pun dipilihnya sebagai orang kepercayaan.

"Aku diajarin sama dokter Dante, biar gimana aku scientist juga walaupun physics scientist, not medical scientist. Jadi baca jurnal juga, tapi jurnal fisika sama jurnal kedokteran beda," kata Menkes Budi di webinar bertajuk 'Strategi Kemenkes RI dalam Mengatasi dan Mengakhiri Pandemi Covid-19', Sabtu malam (7/8/2021).

Baca Juga : Menkes Resmi Hapus Vaksinasi Gotong Royong Berbayar

Karena sudah biasa baca jurnal, ia pun mengaku tahu mana jurnal yang bagus, mana yang tidak bagus, walau lingkupnya ilmu fisika, bukan kedokteran. Makanya dia banyak bertanya ke Wakilnya.

"Aku tanya ke dokter Dante; jurnal kedokteran yang bagus apaan sih? Katanya nih, 'new england journal of medicine', 'Nature', 'The Lancet', kalau dokter sudah bisa nulis di situ, dokter sudah hebat. Jadi aku baca," curhat Menkes Budi diakhiri tawa.

"Semuanya aku baca. Johns Hopkins aku baca, Mayo aku baca, di Google semuanya, kapan pandemi ini berakhir dan kesimpulan aku, tahu enggak kesimpulan aku apa, semua yang nulis itu salah," katanya.

Ia mencontohkan salah satu jurnal yang ditulis peneliti Johns Hopkins, si peneliti bilang tahun lalu, kapan pandemi berakhir, semuanya salah. Mereka malu aja bilang bahwa mereka salah. Semua yang bikin model, semua salah," ungkapnya.

Jadi, yang paling benar apa menurut Menkes Budi? "Yang paling bener itu tergantung sama diri kita sendiri, jadi saya suka ditanya kan jadi Menkes, 'Terus pak menkes, kapan habisnya (pandemi Covid-19)?' Saya bilang gini, itu akan tergantung kita," jawabnya. Artinya, sambung Menkes Budi, kalau kita bisa disiplin protokol kesehatan (prokes), itu makin cepat. Kalau kita bisa disiplin pakai masker dan enggak buka (maskernya) selama di luar kecuali rumah, yang masuk rumah sakit akan turun. "Kalau kita disiplin enggak kerumunan-kerumunan, jaga jarak disiplin, yang wafat pasti enggak segini," singkatnya. "Jadi kalau ditanya, berapa cepat selesainya? Ya, tergantung kita, kalau kita semakin disiplin prokesnya, kalau semua guru dan ibu berhasil mendidik anaknya, termasuk suami dan ayahnya untuk disiplin prokes, itu cepat beresnya. Kalau enggak, ya lama," ungkapnya.