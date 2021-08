GREYSIA Polii mengungkap kebiasaannya bersama sang suami sebelum bertanding. Felix Djimin, suaminya, selalu mendukung dan mendoakan pebulu tangkis yang meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 bersama pasangannya, Apriyani Rahayu itu.

Greysia mengunggah kebersamaannya bersama sang suami dalam sebuah foto ke akun sosial media miliknya. Ketika Felix tak menemaninya di lokasi pertandingan, mereka berdoa bersama melalui panggilan video.

"Dibalik setiap wanita hebat, ada pria hebat juga. Foto-foto ini (Day 1 - Day 6) diambil sewaktu sebelum aku masuk lapangan pertandingan di olimpiade kemarin. Sejak 2014 semenjak kami mulai menjalani hubungan @felixdjimin gak pernah absen untuk memimpin aku dalam doa sebelum aku bertanding," tulisnya pada kolom caption.

Menurut atlet berusia 33 tahun itu, Felix selalu berdoa untuknya baik saat di lapangan maupun di luar lapangan. Artinya, pasangan sejoli ini mampu mendukung satu sama lain apapun keadaannya.

"Dia gak pernah absen untuk berdoa memimpinku dalam lapangan dan luar lapangan, menang atau kalah, hingga kini,” sambungnya.

Mendapat perlakuan yang baik seperti itu, Greysia pun sangat mengapresiasi hal-hal yang dilakukan suaminya untuk mendukung dirinya. Ia juga menyebut bahwa doa bersama ini merupakan simbol bahwa dia ikut “berperang” bersamanya.

"Aku benar-benar bersyukur mempunyai suami yang menjadi support system yang luar biasa supportive, penyayang, peduli dan sangat mencintaiku apa adanya. Anugerah Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan memberikan hidup bebas merdeka untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain. I love you so much baby, more than the world knows,” jelas Greysia.

(hel)