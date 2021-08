Menteri Kesehatan - Menkes Budi Gunadi Sadikin punya pandangan maju terkait tata laksana pengobatan Covid-19. Hal ini terbukti dari upaya dia membeli Avigan sebelum akhirnya dijadikan antivirus dalam pengobatan Covid-19.

Ya, sebelum Favipiravir (Avigan) ditetapkan jadi antivirus oleh Kementerian Kesehatan, pasien Covid-19 menerima antivirus berupa Oseltamivir. Namun, 5 organisasi profesi merevisi penggunaan oseltamivir karena obat tersebut dianggap kurang berarti untuk pasien Covid-19 dan menggantinya dengan Favipiravir.

Sebelum itu, Menkes Budi ternyata sudah membeli Avigan lebih dulu dari Fuji pada awal 2020. Keputusannya tersebut ternyata tepat karena pasien Covid-19 amat membutuhkan obat tersebut sekarang.

"Avigan itu aku yang pertama kali bawa, beli dari Fuji pada Maret-April 2020 karena yang impor pertama kali IHC pertamina di bawah saya. Penelitinya untuk dapat itu dokter dante (yang lakukan)," papar Menkes Budi di webinar belum lama ini.

"Pas saya tahu Favipiravir akan habis patennya tahun itu, jadi saya minta Bio Farma; cepat itu bikin Favipiravir dan tahun ini Bio Farma grup sudah bisa produksi 2 juta tablet per day or per bulan gitu, aku lupa," sambungnya.

Maksudnya apa, lanjut Menkes Budi, Kalau tidak maksa bikin Favipiravir di dalam negeri, kebayang kan 5 organisasi profesi itu baru mengubah antivirusnya kalau varian Delta itu jangan pakai oseltamivir tapi pakai Favipiravir.

"Itu satu rejimnya 40 tablet, kebayang kita mesti import kayak apa. Untungnya sudah bikin, walaupun saya lihat active pharmaceutical ingredient (API)-nya masih import juga, sudahlah enggak apa-apa. Nanti kami bikin pabrik lain Pertamina suruh bikin pabrik turunannya," tambah Menkes Budi.

(hel)