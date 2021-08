TANTE Ernie semakin eksis di jagad maya sebagai selebgram cantik yang kerap mengundang perhatian netizen. Tak hanya lewat foto, perempuan berusia 45 tahun tersebut juga mencuri perhatian dengan unggahan video di Instagram pribadinya, @himynameisernie.

Seperti unggahan video terbaru perempuan yang dijuluki netizen Tante Pemersatu Bangsa tersebut. Tante Ernie tampak berjoget manja mengisi waktu di rumah dengan mencoba fitur baru Instagram.

"Trying my first Reels ☺️☺️," tulis Tante Ernie pada caption unggahan videonya.

Tante Ernie tampil cantik dalam balutan mini dress warna oranye, Model dress dengan potongan off shoulder memperlihatkan bahu Tante Ernie.

Selain itu, mini dress dengan ukuran pas di badan membuat body goals Tante Ernie tampak jelas bak gitar Spanyol. Di usianya yang tak lagi muda, Tante Ernie memang rutin menjaga bentuk ideal tubuhnya dengan berolahraga.

Sementara, dalam video berdurasi singkat tersebut, Tante Ernie tampak meliuk-liukan tubuhnya mengikuti alunan musik. Sesekali Tante Ernie memperlihatkan senyum dari paras cantiknya.

Selain itu, Tante Ernie juga memperlihatkan ekspresi yang terkesan centil di hadapan kamera. Sontak netizen dibuat terpesona hingga

"Pingin punya body kaya tante erniie 😍😍," ujar @intanmusti***

"Tante idaman 🔥🔥🔥," kata @ezio.br***

"Tante sejuta umat 😍," tutur @febriantor***

"Tante gemoyy😂❤️," celetuk @mn.anw***

"Wow good job pretty mommy ... your a good dancer❤️❤️❤️," ungkap @juls0***

"Senyumnya aduhhh hai😂," kata @fikrimuzki_1***

"Meliuk² bagai sanca❤️❤️," tutur @langitpr***

(hel)