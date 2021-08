JAKARTA - Di Masterchef Indonesia, para peserta yang telah tereliminasi mendapatkan kesempatan untuk kembali ke galeri dengan menjadi bagian dari Black Team. Mereka akan bertarung dengan White Team untuk mewujudkan mimpi mereka. Salah satu anggota Black Team adalah Febs, kontestan yang tereliminasi di TOP-8. Dan di episode ke-15 Keeping Up With The Chef kontestan yang mendapatkan kesempatan masuk ke Black Team akan ngobrol seru dengan kontestan bertahan di White Team. Penasaran?

Jesselyn membaca komentar penonton Keeping Up With The Chef di kolom live chat, tentang bagaimana perasaan kontestan bertahan yang kedatangan tamu, yaitu kontestan Black Team. Sembari tersenyum, ia mengungkapkan dirinya senang bertemu mereka lagi. "Kaget sih, tapi jujur aku seneng bisa kumpul lagi. Walau kedatangan mereka berarti harus bersaing sama mereka kali." Jawab Jesselyn.

Berbeda dengan Jesselyn, pak Adi justru mengungkapkan dirinya was-was. "Seneng kalo ketemu kontestan di luar galeri. Kangen sih kangen, tapi kalo mereka balik ke galeri, waduh, was-was ya." Jawab pak Adi yang menyambut gelak tawa Febs.

Sementara Febs, kontestan yang mendapatkan kesempatan menjadi anggota Black Team, mengaku bersemangat dengan kabar ini. "Yang pasti seneng banget! Awalnya kayak sedih harus mengubur mimpi, tapi setelah dapat panggilan ini, yang pasti nggak akan menyia-nyiakan kesempatan yang udah dikasih juri." Jawab Febs.

Penasaran dengan keseruan kontestan Black Team VS White Team lainnya? Saksikan Keeping Up With The Chef selengkapnya di RCTI+.

