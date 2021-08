NAMA Han So Hee melambung saat ia menjalani perannya sebagai Yoo Na Bi dalam drama Korea Nevertheless. Bagaimana tidak, baru memasuki episode pertama, drama Korea ini sudah membuat banyak penonton baper.

Selain itu, Han So Hee juga pandai dalam memainkan riasan di wajahnya sehingga enak dilihat di layar kaca. Jika Anda penasaran bagaimana penampilan Han So Hee dengan makeup innocent-nya, yuk simak 4 potretnya berikut ini.

Glowing nude makeup

Jika Anda ingin meniru gaya makeup Han So Hee yang satu ini, Anda bisa memainkan complexion dengan hasil akhir dewy. Kemudian, Anda bisa menambahkan sedikit pulasan blush on yang bernuansa coral.

Selanjutnya, aplikasikan highlighter di bagian hidung untuk mempertegas bentuk hidung Anda. Terakhir, sapukan tipis-tipis eyeshadow dan bingkai mata Anda dengan eyeliner dan maskara. Tak lupa, aplikasikan lipstik bernuansa nude dengan hasil akhir matte pada bibir Anda.

Brown makeup

Brown makeup sangat cocok digunakan untuk orang yang ingin mempertegas riasannya, namun tidak terlalu mencolok seperti layaknya makeup bold.

Di sini, Han So Hee mengenakan semua produk makeup yang mengandung unsur cokelat. Mulai dari blush on, eyeshadow, hingga lipstiknya. Terakhir, ia juga membingkai alisnya yang ditutupi dengan poni tipis supaya terlihat imut.

Focus on lip





Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa memadukan makeup seperti penampilan Han So Hee kali ini terbilang mudah. Padahal, jika Anda tidak mengaplikasikan produk dalam takaran yang pas, Anda mungkin akan gagal dalam mengaplikasikan no makeup, makeup look seperti ini.

Jika ingin menirunya, Anda bisa mengenakan complexion dengan hasil akhir matte. Kemudian sapukan blush on bernuansa soft pink tipis-tipis. Selanjutnya, gunakan eyeshadow yang mendekati warna kulit, tanpa eyeliner. Terakhir, buat bibir Anda menjadi fokus perhatian dengan mengenakan lipstik bernuansa coral nude.

Bold on lip

Penampilan Han So Hee kali ini hampir sama seperti potret sebelumnya. Bedanya, ia memilih untuk mengenakan pulasan bibir bernuansa bold, yakni merah tua.

Ia juga membiarkan rambutnya tergerai dengan sedikit gelombang untuk mempertegas riasannya. Tinggal padukan dengan kemeja berlengan panjang dan bawahan hitam supaya busananya cocok dengan nuansa makeup yang dikenakan.