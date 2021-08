Sistem daya tahan tubuh kita bekerja melindungi tubuh dari serangan organisme atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Maka dari itu, sistem daya tahan tubuh harus tetap dijaga agar kita bisa terhindar dari kemungkinan tertular atau terjangkit penyakit.

Menjaga imunitas tubuh wajib dilakukan meski #DiRumahAja. Nah, menjaga imunitas tubuh dimulai dengan menjalankan 6M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama.

Pola makan yang sehat serta mengonsumsi vitamin juga dapat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di samping itu, kita juga perlu asupan harian yang kaya nutrisi.

Anda bisa mendapatkan asupan nutrisi dari minuman berbahan alami yang aman bagi tubuh dengan #BeliKreatifLokal dari para pelaku ekonomi kreatif. Yuk, dicoba!

1. Jus

Imunitas adalah kemampuan organisme untuk melawan segala bentuk infeksi dengan membentuk antibodi dan sel darah putih. Imunitas ini tidak hanya mencegah infeksi, tetapi juga memberikan kekuatan pada tubuh agar tidak tertular penyakit sejak awal.

Guna menjaga sistem ini tetap berjalan, penting untuk memberi tubuh nutrisi dan vitamin esensial secara teratur. Untuk menjaga imunitas tubuh, Anda bisa mengonsumsi jus buah dari Juice Care Inc. You. Di samping menjaga imunitas tubuh, Juice Care Inc. You juga punya paket jus untuk body resting program. Dibarengi dengan minum dua liter air putih, manfaat yang bisa didapat dari program ini adalah untuk memperlancar metabolisme tubuh dan meningkatkan fungsi detoksifikasi alami tubuh.

2. Madu dengan Rasa Manis dan Unik

Madu digunakan untuk pemanis pengganti gula. Rasanya yang manis dan enak juga dapat dicampurkan dengan susu atau pun air jahe. Kandungan nutrisinya membuat madu dijadikan makanan tambahan untuk meningkatkan kesehatan. Anda bisa mencicipi produk Madu Salva dari Salva Honey!

Madu dengan rasanya yang manis dan unik, bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh serta memiliki efek lebih cepat untuk penyembuhan flu. Tersedia juga madu cair dengan berbagai varian rasa, seperti madu durian, madu kopi, madu kelengkeng, dan madu multiflora.

3. Rempah Rempah

Indonesia memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Selain digunakan untuk penyedap rasa, berbagai rempah pun memiliki khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Rempah-rempah mengandung banyak khasiat yang bisa melawan berbagai penyakit yang berasal dari virus, bakteri, maupun jamur. Untuk itu, jaga kondisi kesehatan Anda saat pandemi dengan mengonsumsi rempah-rempah.

Anda bisa mendapatkan produk Rempah Karsa untuk menjaga imunitas tubuh. Jamu ini hadir dalam bentuk serbuk yang terbuat dari racikan temulawak, kunyit, dan komponen rempah tambahan lainnya. Seduh satu sendok takar dengan air hangat dan nikmati secangkir jamu ini di pagi atau sore hari. Yuk, rasakan manfaat jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda.

4. Susu Kedelai

Nutrisi yang terbaik bagi tubuh sejatinya berasal dari alam. Untuk itu, cukupi kandungan vitamin dan mineral dalam tubuh selama work from home. Nah, Anda bisa mengonsumsi susu dari Me Time Fresh!

Ada susu kacang kedelai yang enak diminum selagi dingin dan cocok untuk dikonsumsi setiap pagi hari. Susu kedelai merupakan alternatif nabati yang asli. Susu kedelai bisa menjadi sumber protein dan kalsium, terutama bagi orang-orang yang tidak toleran terhadap susu pada umumnya.

Susu kedelai terbuat dari kacang kedelai yang banyak mengandung berbagai vitamin serta mineral, seperti vitamin D dan kalsium.

5. Yogurt Segar

Yogurt menjadi salah satu produk olahan susu yang kaya kalsium dan banyak diminati berbagai generasi. Minuman ini bisa membantu Anda dan keluarga meningkatkan imunitas tubuh.

Anda bisa mendapatkan pilihan yogurt yang pas dari Bunatha Yogurt. Produsen yogurt rumahan ini menyediakan produk yogurt dengan variasi topping potongan buah segar tanpa pewarna, perasa, dan juga pengawet. Produk yogurt ini tersedia dalam pilihan rasa yang beragam, seperti strawberi, kiwi, sirsak, dan nanas.

Dengan mengonsumsi produk alami yang telah disebutkan tadi, dapat membantu Anda untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Selain bermanfaat bagi tubuh, Anda juga bisa #BeliKreatifLokal secara online berbagai produk tersebut untuk membantu pelaku UMKM agar tetap bisa berjuang di masa pandemi seperti saat ini.

Untuk kembali membangun dan menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, berbagai elemen yang terlibat mulai dari pelaku usaha hingga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, menekankan agar penerapan protokol kesehatan terus dijalankan dengan ketat dan disiplin #InDOnesiaCARE.

Menparekraf juga memberikan apresiasi kepada pelaku-pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang berkomitmen menerapkan protokol kesehatan, sesuai dengan arahan Pemerintah. "Penerapan protokol kesehatan ini bagian penting untuk memulihkan sektor ekonomi wisata di kala pandemi Covid-19. Dengan tidak abai protokol kesehatan, maka geliat wisata dan ekonomi kreatif juga bakal terus berjalan," ucapnya.

Selain disiplin protokol kesehatan, mari kita dukung penuh program vaksinasi Covid-19 yang digencarkan Pemerintah agar pandemi ini segera berlalu sehingga menjadikan #IndonesiaTangguhIndonesiaTumbuh. Dengan melakukan vaksinasi maka akan terbentuknya kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. Apalagi kita akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.

Meski pandemi masih berlangsung, kita tetap bisa merayakan HUT RI ke-76 dengan mengikuti lomba 17 Agustusan yang seru #DiRumahAja. Caranya, dengan ikutan kompetisi #MelodiKemerdekaan dari Pesona Indonesia periode 27 Juli sampai 20 Agustus 2021.

Cara Ikutannya juga mudah kok. Pilih salah satu lagu daerah favorit Anda. Agar makin meriah, bisa sambil menari dan bermain musik, atau menggunakan kostum dan aksesori khas sesuai lagu daerah yang Anda pilih.

Upload video di Instagram feed Anda, jangan lupa mention akun Instagram @pesonaid_travel dan sertakan hashtag #MelodiKemerdekaan pada caption. Pastikan akun Anda tidak di-private dan sudah follow akun Instagram @pesonaid_travel, ya!

Yuk, bikin video kreasi menyanyikan lagu daerah #DiIndonesiaAja! Para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta tak ketinggalan ucapan spesial hari kemerdekaan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, para pemenang juga akan mendapatkan merchandise eksklusif Wonderful Indonesia dan gift box dari Rumah Digital Indonesia. Video-video kreasi terbaik akan ditayangkan di semua media sosial Pesona Indonesia dan platform rumahdigitalindonesia.id. Yuk, buruan ikut!

