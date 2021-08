PRESIDEN Jokowi membeli sneakers Greysia Polii. Ya, atlet bulu tangkis peraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 tersebut ternyata punya bisnis fashion berupa sneakers yang modelnya ternyata kesukaan Jokowi.

"Saya baru saja membeli sepatu baru. Jenisnya sneaker kesukaan saya, mereknya FINE COUNSEL dan yang istimewa, sepatu ini buatan dalam negeri yang pemilik usahanya Anda kenal semua: Greysia Polii," tulis Jokowi di keterangan foto Instagram, Jumat (13/8/2021).

Ia melanjutkan, Greysia Polii memang sengaja membawa sepatu milik usahanya tersebut ke hadapan dia. Jadi, seusai menyambut para atlet yang belum lama ini membanggakan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii memperlihatkan usahanya tersebut dan orang nomor satu di Indonesia itu langsung jatuh cinta.

Jokowi pun ikut bangga dengan apa yang dilakukan Greysia Polii, pun anak muda Indonesia lainnya yang bisa membuat produk lokal mendunia.

"Pagi tadi, Greysia datang ke istana bersama kontingen Indonesia yang baru pulang dari Jepang, menerima bonus, seraya menawarkan sepatu produksinya ini. Sepasang sneakers dari kulit yang katanya dikerjakan oleh tangan-tangan terampil orang Indonesia sendiri, tapi berkualitas dunia," tambahnya.

MNC Portal kemudian coba menelusuri bisnis Greysia Polii lewat media sosial Instagram. Diterangkan di muka halaman kalimat yang mungkin menjadi landasan utama berdirinya bisnis ini, "Walk With The Wise" atau berjalanlah dengan kebijaksanaan. Diterangkan juga di sana kalau produk lokal tersebut memang sudah 'go internasional'.

Kalau sudah membahas item fashion, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah material yang digunakan, juga harga. Poin kedua tentu menjadi pertanyaan banyak orang juga, berapa sih harga sepatu bisnisnya Greysia Polii? Sebelum ke harga, sedikit informasi bahwa sneakers Greysia Polii ini terbuat dari material canvas hingga kulit yang diklaim kualitas baik. Model yang simple menjadi daya tarik tersendiri dari alas kaki ini. Oke, berapa sih harganya? Jika Anda mau koleksi yang sama dengan Presiden Jokowi, maka biaya yang perlu dikeluarkan adalah Rp1,1 juta. Ada sedikit perbedaan harga untuk yang cuttingan perempuan, yaitu Rp1 juta saja. Koleksi yang dimiliki Jokowi mengandalkan material full leather. Jadi, mulai dari bagian luar hingga dalam, semuanya terbuat dari bahan kulit. Namun, Greysia Polii juga menawarkan sneakers dengan harga yang lebih terjangkau yaitu mulai dari kisaran Rp650 ribu. Tentu, klaim lokal mendunia masih menjadi statement utama dari koleksi ini walau harganya terbilang cukup terjangkau. So, tertarik untuk samaan dengan Presiden Joko Widodo juga?