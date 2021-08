APA kabar Veronica Tan sejak bercerai dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok? Sejak berpisah dengan Ahok pada 2018, Veronica Tan kini mempunyai kesibukan selain perannya sebagai ibu dari tiga orang anak.

Diintip dari akun Instagram @veronicatan_official, Veronica Tan kini menekuni bisnis di bidang kuliner. Perempuan berusia 43 tahun tersebut kini menjalankan usaha jualan daging.

Pada unggahan foto terbarunya, Veronica Tan tampak sedang di dapur menjalankan rutinitas usahanya. Veronica Tan tampak cantik memegang pisau memotong daging yang hendak diolahnya.

Pada unggahannya tersebut, mencurahkan isi hatinya dalam menekuni bisnis yang dijalani. Dia tak terbayang mengeluti bisnis tersebut yang diibaratkannya seperti sebuah seni.

"Gak pernah terbayang akan menyukai dunia bisnis. Kalau ada yang bilang dunia bisnis itu mirip dengan seni, sepertinya ada benarnya," ujar perempuan kelahiran 4 Desember 1977 tersebut.

"Perpaduan antara logika, perasaan dan perhitungan yang harus matang. Termasuk juga selalu berkreasi, berinovasi, dan problem solving tiada henti," sambungnya.

Selain itu, menurut Veronica Tan, mulai dari riset market, memilih product yang berkualitas, memastikannya tetap segar sampai di rumah konsumen, sampai ke mengurus karyawan harus menggunakan pendekatan hati dan perasaan.

"Tidak mudah, tapi selalu menarik untuk dikerjakan setiap hari," ujarnya.

Akhir curahan hatinya, Veronica Tan memberikan semangat untuk semua pelaku bisnis menghadapi situasi pandemi. Dia mengajak untuk terus berjuang dan beradaptasi dengan situasi pandemi.

"Untuk seluruh pelaku bisnis, stay strong. We are in this together, mari kita terus berkreasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan keadaan," tutupnya.

(hel)