WYNNE harus tersingkir dari kompetisi memasak paling bergengsi MasterChef Indonesia Season 8. Ini setelah ia gagal membuktikan kemampuannya di babak pressure test MCI 8 episode ke-20, Sabtu (14/8/2021).

Dewan juri menyatakan Bryan, Jesselyn, Febs, dan Nadya lolos dari tantangan Elimination Round Pressure Test. Mereka pun memastikan diri lolos ke babak 5 besar MasterChef Indonesia Season 8 bersama Lord Adi yang sudah melaju lebih dulu.

Sebelumnya di ronde ketiga ini, juri memutuskan memberi tantangan membuat masakan Indonesia. Usai menentukan tema, Chef Juna kemudian menyoroti Febs, peserta yang selama ini dikenal memiliki keahlian dalam menyajikan hidangan khas Nusantara dan lebih unggul dibanding peserta lainnya.

"On the paper, Indonesian Food harusnya Febs ya. On the paper," komentar Chef Juna Rorimpandey.

Menyadari hal tersebut, Febs tampak bersemangat dan percaya diri. Hal yang cukup kontras tersaji pada sosok peserta lainnya yakni Wynne dan Nadya yang tampak mulai under pressure.

Terlebih bagi Nadya, sudah tiga kali ia menghidangkan menu dengan rasa bumbu yang asin. Tentu hal tersebut sedikit banyak berdampak terhadap psikis dan mentalnya.

"Aku kecewa sih sama diri aku udah tiga kali masak dan keasinan. Aduh Indonesian Food dalam waktu 30 menit, it's a slightly tricky sih. Ditambah referensi aku sama masakan Indonesia enggak banyak, jadi aku bikin yang aku tahu aja deh," ucap Nadya yang tampak panik namun berusaha tetap tenang.

Sama dengan Nadya, Wynne juga tampak mulai mengalami tekanan mental. Hal tersebut sampai membuat ia tidak fokus hingga masakannya gosong.

Mengalami kondisi itu, Wynne justru makin down. Beruntung bagi dirinya mendapat support dari rekan-rekannya yang berada di atas galeri yakni Lord Adi, Jesselyn, dan Bryan, bahkan juga dari Chef Renatta selaku juri.

"Calm calm, masakan Indonesia banyak," ujar chef cantik tersebut coba menenangkan Wynne yang menangis.

Saat momen penjurian tiba, Chef Arnold dan Chef Juna coba memberikan psywar kepada para peserta dengan sebuah gertakan. "Oke sejauh ini ada yang mau pulang?" tanya Chef Arnold. "You guys looks so sad," timpal Chef Juna. Meski begitu, para peserta menampilkan hidangan yang tidak terlalu mengecewakan dewan juri. Adapun Nadya yang sebelumnya selalu memberikan hidangan asin, tidak mengulangi kesalahan yang sama pada menu kali ini. Setelah mencicipi masakan para peserta, dewan juri menyatakan bahwa ronde ketiga tersebut menjadi pertarungan antara Febs dan Nadya. "Ini susah sekali karena ada dua nama head to head," ujar Chef Juna. Seakan mempertegas siapa kedua peserta tersebut, ia menambahkan, "With all fairness, you lose wynne," ujar Chef Juna dengan tegas.