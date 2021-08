KOMPETISI memasak paling bergengsi MasterChef Indonesia Season 8 makin ketat persaingannya. Dalam episode 20 yang tayang pada Sabtu 14 Agustus 2021 memutuskan Wynne harus tereliminasi dan menyisakan Top 5 yakni Lord Adi, Bryan, Jessely, Febs, dan Nadya.

Sebelumnya terdapat dua tantangan utama MasterChef Indonesia Season 8 ditambah satu pressure test yang menggunakan sistem Eliminary Round. Peserta harus berjuang mati-matian karena hanya ada 1 pemenang di setiap rondenya.

Usai gagal pada tiga ronde sebelumnya di babak Pressure Test Eliminary Round, Febs dan Wynne menjadi last two gurls standing yang harus berebut untuk posisi 5 besar.

Dalam ronde keempat yang mempertemukan kedua peserta yang kebetulan sama-sama berasal dari Sumatera Selatan ini, dewan juri memutuskan untuk membebaskan keduanya memasak apa pun.

Terdengar meringankan, tapi sesungguhnya tantangan tersebut terasa berat karena mereka harus bisa memasak dengan bahan yang makin menipis setelah bertempur di ronde sebelumnya. Hal ini diakui oleh keduanya.

"Ditentuin bingung, dikasih bebas pun aku bingung," ucap Febs.

"Duh kalau dibebasin gini sih malah stuck ya aku di kepala," ujar Wynne.

Akhirnya Febs dan Wynne memutuskan membuat menu makanan yang sesuai keahliannya masing-masing. Febs memilih memasak Indonesian Food dengan menyajikan hidangan Sate Lilit.

Sementara Wynne yang unggul di menu masakan Malaysia dan Thailand mencoba memasak Thai Salad.

Febs Kalahkan Wynne

Saat momen penjurian, hidangan keduanya tampak kurang maksimal. Selain faktor waktu, banyak faktor lain yang memengaruhinya.

Walaupun memahami kekurangan masakan keduanya yang disebabkan bahan terbatas, dewan juri tetap memberikan sorotan tersendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan Chef Renatta saat memberikan komentar terhadap masakan Febs.

"Saya paham bahwa tidak ada minyak kelapa untuk membuat sambal matah. Cuma kenapa kamu bikin itu? Itu sama halnya kayak kalau engga ada kenikir, ngapain kamu buat karedok?" tegur Chef Renatta.

Setelah seluruh juri mencicipi masakan Febs dan Wynne dan memberikan komentar, tibalah saat yang ditunggu-tunggu yakni pengumuman hasil penjurian.

Tanpa banyak basa-basi, ketiga juri langsung mengumumkan bahwa Febs adalah peserta yang dinyatakan lolos ke babak 5 besar.

Mendengar hal tersebut, Febs sempat ragu-ragu. Namun setelah juri memastikan bahwa hal itu bukan prank, Febs kemudian langsung naik ke atas.

Sementara Wynne sebagai peserta yang harus pulang tampak tegar menerima keputusan juri. Walaupun tentu saja ada perasaan sedih. Namun di sisi lain, ia mengaku bangga dan puas mencapai babak 6 besar.

"Aku jujur bangga banget sama diri aku, ternyata seorang DJ ini juga bisa masak dan bisa melangkah hingga ke babak 6 besar MasterChef Indonesia," ucap Wynne sambil terharu dan menangis sesenggukan.

Merespons hal tersebut, dewan juri pun memberikan semangat kepada peserta asal Palembang itu.

"Wynne sayang sekali, dari awal sebenarnya hidanganmu tidak buruk. Namun kompetisi makin sempit, hanya akan ada yang menang dan tidak menang," ucap Chef Renatta menyemangati.

"Well, selepas ini kelar, we have a party and you be the DJ," canda Chef Arnold menghibur.

Para peserta lainnya pun juga turut memberikan semangat kepada Wynne. Mereka berenam menyatu di bawah lantas saling berpelukan satu sama lain.

Dengan tersingkirnya Wynne, MasterChef Indonesia Season 8 resmi memasuki Top 5. Adapun peserta yang tersisa yakni Lord Adi, Bryan, Jesselyn, Nadya, dan Febs.

Kelima peserta tersebut selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Chef Jacket MasterChef Indonesia. Seperti diketahui, peserta yang berhasil mencapai babak 4 besar secara otomatis berhak mendapatkan Chef Jacket yang bertuliskan nama dirinya.

Lantas, siapakah yang kira-kira akan mendapatkan jaket istimewa tersebut? Saksikan jawabannya dengan menyaksikan tayangan MasterChef Indonesia Season 8 yang berlangsung setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 16.00 WIB di layar RCTI.