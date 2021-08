ACARA MasterChef Indonesia kembali tayang dengan season terbarunya yaitu season ke-8. Juri yang ikut memeriahkan acara tersebut pun masih sama dengan season sebelumnya yaitu Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Arnold.

Baru-baru ini video kompilasi momen lucu MasterChef Season 8 menarik perhatian banyak penonton sampai trending di YouTube Indonesia. Salah satu video memperlihatkan kejadian lucu ketika kontestan yang bernama Adi, atau yang sering dijuluki Lord Adi, mempersembahkan rawon buatannya.

Ketika maju membawa hidangannya, Adi kebingungan melihat para juri yang tertawa. Rupanya para juri heran melihat banyaknya makanan pelengkap yang dibuat oleh Adi.

"Saya lihat juri semua ketawa kan, kenapa mereka ketawa nih, apa yang lucu dengan masakan saya?" ujar Adi.

Terdapat 11 makanan pelengkap, 3 bumbu pelengkap, dan juga 1 panci rawon. Melihat banyaknya jenis hidangan, Chef Renatta pun menyebutkan makanan-makanan yang ada di hadapannya. Chef Juna pun mengekspresikan rasa terkejutnya mengetahui Adi memasak hidangan tersebut hanya dalam 45 menit.

"Sayur asin, brussels sprouts, jeruk nipis, jamur enoki, kentang rebus, kentang goreng, tomat, daun bawang, seledri, sambal, mi, bawang goreng, krupuk," tutur Chef Renatta yang langsung bertepuk tangan melihat masakan Adi.

"Bagus, kita bertepuk tangan with all the wrong condiments, tapi kita cobain," tutur Chef Arnold.

"Dalam 45 menit, wow," ujar Chef Juna.

Bagi yang penasaran dengan rawon paket komplet ala Lord Adi, yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Official RCTI.

(han)