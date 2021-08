USAI juri memutuskan bahwa Lord Adi menjadi pemenang satu-satunya dalam Tantangan Lelang, keempat peserta MasterChef Indonesia yang tersisa secara otomatis harus berjuang di babak pressure test.

Mereka adalah Bryan, Jesselyn, Nadya dan Febs yang harus saling beradu satu sama lain usai juri memutuskan bahwa tantangan di babak pressure test kali ini adalah Head to Head Challenge.

Aturan mainnya adalah keempat peserta tersebut diharuskan mengambil kartu yang akan menentukan siapa lawan yang dihadapi.

Usai seluruh peserta mengambil kartu, ternyata undian mengharuskan Jesselyn melawan Bryan, sementara Nadya harus menghadapi Febs. Selanjutnya mereka memilih bahan dan ketentuan memasak, dimana untuk Jesselyn VS Bryan mereka harus memasak Prawn dengan cara di Grill, sementara Nadya dan Febs memilih Bake Lobster.

Baca Juga : Lord Adi Lolos Top 4 MasterChef Indonesia Lewat Sapu Bersih Kemenangan, Juri Geleng-Geleng Kepala!

Juri pun memberikan durasi waktu yang sangat singkat yakni selama 30 menit, yang membuat one on one tersebut semakin menantang.

Seakan terbawa suasana, Jesselyn secara mengejutkan melemparkan psywar kepada Bryan yang kebetulan memasak jenis menu yang sama dengan dirinya yakni Thailand Food.

"are you really take the Thailand food”, gertak Jesselyn

Sementara Nadya dan Febs tampak lebih 'adem ayem' karena keduanya sama-sama panik dengan bahan menu Lobster yang memiliki ukuran sangat jumbo.

Jesselyn Menang Mudah, Nadya Unggul Tipis Setelah menyelesaikan hidangannya, tibalah saat bagi mereka berempat untuk maju mempresentasikan masakannya di hadapan juri. Usai mencicipi dan memberikan komentar terhadap pertarungan antara Jesselyn dan Bryan, juri pun memutuskan bahwa Jesselyn lebih unggul dengan keputusan yang relatif mudah“Cukup mudah, yang bisa langsung lolos ke top 4 menyusul Pak Adi adalah, congratulation, Jesselyn” ucap Chef Renatta. Sementara untuk Nadya melawan Febs, juri mengakui bahwasanya hidangan keduanya cukup sengit karena seakan 'saling melengkapi' antara satu dengan yang lain. Namun ketiga juri sepakat untuk memenangkan Nadya. “So, plus minus dua-duanya” ujar Chef Juna membuka pengumuman hasil penjurian “Semua ada kesalahannya, semua ada kekurangannya. Again because its head2head, we decide it, secara presentasi dan rasa dan semuanya, Nadya silahkan naik ke atas”, timpal Chef Renatta memungkasi.