SOSOK dan pesona Kylie Jenner memang tak bisa dibantah. Miliuner muda tersebut selalu terlihat on maksimal, cantik dengan pulasan makeup profesional.

Kylie Jenner memang terkenal dengan gaya riasan wajah yang selalu cetar. Tapi, baru-baru ini wanita 23 tahun tersebut memperlihatkan bahwa dirinya tetap cantik dan flawless walau tanpa makeup.

Lewat fitur Instagram Story di akun Instagram pribadinya, akhir pekan lalu Kylie mengunggah video singkat yang memperlihatkan tampilan dirinya yang polos tanpa memakai makeup.

Mengenakan bra dan sweatpants hitam, lewat mirror selfie di kamar mandi mewahnya, hot mommy satu ini tak hanya memamerkan tubuhnya yang langsing, seksi dan fit. Tapi terlihat juga wajah cantiknya yang tampak fresh, polos alias bare face tak dipulas makeup sama sekali dan dengan rambut agak berantakan karena baru saja bangun tidur.

Visual wajah Kylie yang polos tidak mengenakan produk makeup sama sekali tersebut bisa dibilang memang cukup jarang terlihat di publik. Mengingat Kylie sehari-hari kerap terlihat tak bisa lepas dari pulasan makeup di wajahnya.

Apalagi, seperti diwarta Dailymail, Kamis (12/8/2021) terungkap melalui video Youtube sang makeup artis, jika setiap harinya bintang Keeping Up With the Kardashians tersebut bisa menghabiskan waktu sampai 3,5 jam hanya untuk mendandani wajahnya sampai benar-benar full makeup.

(hel)