Hai Mbak Dewi, salam kenal, saya Nurlela. Saat ini saya tinggal di Jawa Barat. Saya janda anak 1. Kurang lebih 3 tahun ini saya berpacaran dengan Hadi (bukan nama sebenarnya), duda anak 2.

Hadi tinggal di Jawa Tengah. Kami berniat serius berumahtangga, tapi orangtua saya belum memberikan restu karena pekerjaan Hadi yang dianggap tidak mapan.

Bagaimanakah kelanjutan hubungan kami ke depan? Apakah orangtua saya akan merestui sehingga kami bisa menikah?

Nurlela, 29 tahun - Jawa Barat

Hai Nurlela, ada 3 tarot yang saya buka untukmu, semoga bisa menjawab pertanyaanmu.

Kartu tarot yang pertama adalah Eight of Pentacles. Kartu ini berarti ketekunan dalam mencari materi. Dari sudut pandang orangtuamu, Hadi dianggap kurang tekun, kurang telaten bekerja, yang berakibat pendapatannya kurang stabil. Inilah yang menjadi kekhawatiran orangtuamu jika kamu menikah dengan Hadi. Orangtuamu cemas apabila Hadi tidak cukup mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Kartu yang kedua adalah Eight of Swords. Sebaiknya kamu bisa berpikir jernih dan realistis, serta memahami kekhawatiran orangtuamu. Kartu tarot Eight of Swords menggambarkan adanya belenggu di dalam pikiran yang membuatmu kurang bisa berpikir dengan bijak.

Berlanjut atau tidaknya hubunganmu dengan Hadi akan menjadi keputusanmu. Pada kartu tarot ketiga yaitu Ace of Swords, akan ada hidup baru, relasi baru.

Dari ketiga kartu di atas, aku menyimpulkan tidak ada pernikahan antara kamu dan Hadi karena memang terkendala restu orangtuamu. Terimalah ini dengan lapang dada, demi kebaikanmu ke depan.

(mrt)