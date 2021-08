KEEPING Up With The Chef RCTI+ adalah program eksklusif RCTI+ yang menghadirkan cerita kontestan MasterChef Indonesia musim 8 dibalik galeri dan di luar kompetisi.

Di episode ke-16 Keeping Up With The Chef menghadirkan Jesslyn, Nadya, dan Wynne yang bercerita tentang saat-saat tersulit mereka di galeri dan momen ter-down mereka selama berkompetisi. Penasaran?

Jesselyn membuka sesi curhat lebih dulu dari dua rekannya, Nadya dan Wynne.

“Momen ter-down aku itu saat challenge dessert tiga kali berturut-turut. Performance aku turun, motivasi aku juga turun. Saat itu aku selalu mikir, kenapa awalnya aku ikut masterchef, aku tujuan aku, dan kenapa aku bertahan.” Ungkap Jesslyn yang cukup menyedihkan.

Sementara Nadya mengungkapkan jika challenge yang membuatnya sangat sedih adalah challenge masakan untuk keluarga. Sangking rindunya, Nadya mengaku ingin pulang saat melihat masakannya meski mendapat pujian para chef.

Berbanding terbalik dengan Jesslyn, Wynne justru mengaku jika challenge desert adalah challenge yang membuatnya berpikir, “I’m not that bad. Gue kayaknya memang pantas di sini,” katanya.

Berbanding terbalik dengan Jesslyn, Wynne justru mengaku jika challenge desert adalah challenge yang membuatnya berpikir, "I'm not that bad. Gue kayaknya memang pantas di sini," katanya.

Karena bagi Wynne, makanan dengan berbahan daging-dagingan yang membuatnya harus berpikir keras dan merasa kesulitan.

