SETELAH Wynne, berikutnya peserta yang tersingkir dari MasterChef Indonesia Season 8 adalah Bryan pada episode Minggu (15/08/2021) kemarin yang masuk babak Top 5. Pria berusia 24 tahun tersebut tidak mampu mengalahkan Febs ketika keduanya bertarung di tantangan Head to Head Challenge ronde dua.

Baik Bryan dan Febs, diberikan tantangan oleh juri untuk membuat masakan dengan bahan Ikan Kerapu Macan dengan waktu selama 30 menit.

Febs mengaku dirinya senang mendapat bahan baku tersebut, pasalnya Febs sebelumnya sudah pernah membuat hidangan dengan Ikan Kerapu Macan. Sebaliknya Bryan, dirinya belum pernah sama sekali mengolah Ikan Kerapu Macan, sehingga membuat peserta asal Jakarta itu sempat ragu untuk membuatnya.

Bryan hanya mengetahui kalau Kerapu lebih cocok di steam dan dihidangkan dengan kuah, namun karena dirinya tidak yakin, akhirnya Bryan memutuskan menjadikannya menu Western Food dengan dibuat fillet ikan.

Ketika masuk dalam fase penilaian juri, ternyata masakan Bryan banyak dikritik oleh para juri. "Saya lihat hasil ikan kamu, itu tidak kamu fillet properly, for butter, seasoning, its need more saltyness,” ucap Chef Arnold.

“This is a simple dish. 30 minutes supposed to get better,” komentar Chef Juna.

Sementara Febs mendapat lebih banyak pujian, meskipun hidangannya dinilai oleh para juri tidak sempurna. Oleh karena itu setelah berdiskusi, para juri pun langsung mengumumkan hasilnya dan Bryan dinyatakan harus keluar dari Galeri MasterChef Indonesia Season 8.

"Ok, kita langsung saja ya its been a long day. Its gonna be so sad yang akan pulang dan mimpinya berhenti disini. Ok Bryan, i'm not gonna tortured you, sayangnya perjuangan kamu harus berhenti disini," kata Chef Juna.

Tak hanya juri, Lord Adi pun menyesalkan keputusan Bryan dalam mengolah Ikan Kerapu Macan. Dengan nada bercanda, Lord Adi mengomentari Byran dengan menghubungkannya dengan Nadya.

“Apa yang menjadi masalah kamu Bryan, mungkin hubungannya sama Nadya," ucap Lord Adi.

Lord Adi sendiri mencatat prestasi yang membanggakan di ajang MasterChef Indonesia Season 8. Sejak babak 6 besar, Pria asal Sumatera Barat ini seakan tancap gas, dimana ia menyapu bersih kemenangan di seluruh challenge yang diberikan. Artinya, ia sudah 3 kali menang challenge berturut-turut. Salah satunya Lord Adi menjadi pemenang pada Challenge Bidding atau Tantangan Lelang. Dalam tantangan ini mengharuskan peserta memasak dengan bahan dan waktu yang ditentukan berdasarkan mekanisme pelelangan. Para peserta pun harus saling berebut bahan masakan yang paling sesuai. Di tantangan ini Lord Adi memutuskan untuk 'membeli' bahan Steak walau dengan harga mahal yang mengharuskan Adi harus memasak dengan waktu hanya 20 menit saja. Namun seakan membuktikan julukannya sebagai 'Lord' karena kemampuannya memasak enak dalam waktu singkat, Lord Adi berhasil memenangkan Tantangan Lelang tersebut. Dengan demikian, maka MasterChef Indonesia selanjutnya akan masuk babak Top 4 dengan menyisakan Lord Adi, Nadya, Jesselyn dan Febs. Saksikan terus MasterChef Indonesia Season 8 di RCTI setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB. MasterChef Indonesia Season 8 juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.