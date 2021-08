GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengejutkan media sosial karena tampil mengenakan hazmat saat memimpin Upacara 76 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa 17 Agustus 2021. Ada alasan khusus dia menggunakan baju tersebut.

Berdasarkan keterangan unggahan akun Instagram-nya, Ganjar Pranowo mengenakan baju hazmat sebagai bentuk rasa hormat untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang sampai sekarang tidak pernah berhenti mengatasi covid-19 dan menjamin keselamatan masyarakat.

Tidak hanya itu, alasan lain Ganjar mengenakan hazmat dan APD lengkap lainnya karena peserta upacara diketahui diikuti juga seratusan pasien covid-19 yang diisolasi di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

"Hormat kami setinggi-tingginya untuk para tenaga kesehatan. Di momen kemerdekaan ini, saya memimpin upacara di Asrama Haji Donohudan yang sekarang dijadikan pusat isolasi. Selain para nakes, upacara diikuti juga seratusan pasien isolasi covid-19," jelas Ganjar.

Dari unggahan yang kini sudah disukai lebih dari 85 ribu netizen itu, diketahui juga bahwa ada makna lain hazmet menurut Ganjar Pranowo. Ya, menurut dia, hazmet itu bisa menjadi penyebar semangat ke nakes maupun pasien covid-19 yang kini masih berjuang melawan wabah penyakit.

"Dengan hazmat ini, saya dan juga saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi berharap bisa ketularan semangat dan spirit kemanusiaan teman-teman tenaga kesehatan dalam berjuang melawan pandemi," papar Ganjar.

"Momen ini sangatlah patut kita bergerak untuk saling menguatkan. Merdeka!" tambahnya.

Ganjar mengenakan hazmet putih dipadukan dengan sarung tangan dan boots oranye. Untuk masker, ia mengandalkan double mask medis dengan bagian depan berupa masker motif bendera Indonesia, merah-putih.

Terlihat juga di foto tersebut Ganjar mengenakan penutup kepala biru dan ada juga goggle transparan yang diharapkan melindungi matanya dari risiko paparan virus.

Bagaimana reaksi netizen melihat aksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo ini?

"Respect dan sangat menginspirasi, pak," tulis akun @sudungsija*** di kolom komentar.

"Pak, jenengan pancen oye banget," puji @els_christ***.

"Out of the Box! Upacara di pusat isolasi," komentar @ifah****.

"Masya Allah, sehat selalu Pak Ganjar. Terima kasih untuk apresiasinya. Saya sebagai tenaga kesehatan sangat terharu," ungkap @nurulhandaya****.