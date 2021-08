PENAMPILAN Tante Ernie rasanya tak pernah lepas dari sorotan netizen. Terbaru, Tante Ernie mencuri perhatian dengan penampilannya yang makin berisi.

Tante Ernie mengunggah foto terbarunya dengan berat badan 60 kg. Meski mengaku bahagia, tetap ada sedikit kekhawatiran dari perempuan yang dijuluki Tante Pemersatu Bangsa tersebut.

"60 kgs and still happy but a bit worried," kata Tante Ernie yang pada foto berpose tolak pinggang sembari memamerkan senyum manisnya.

Selain itu, pada foto tersebut Tante Ernie tampil cantik dress warna biru yang dikenakannya. Tampak dress tampil dengan potongan cut out, sehingga terlihat kedua sisi pinggang Tante Ernie.

Meski dikatakan berat badannya 60 kg, pinggang perempuan yang kini aktif sebagai selebgram cantik tersebut tetap terlihat ramping. Selain itu, body goals Tante Ernie yang bak gitar Spanyol juga membuatnya terlihat seksi.

Unggahan foto Tante Ernie pun direspon beragam oleh netizen. Tak hanya tetap ideal, menurut netizen Tante Ernie semakin seksi dengan tubuh berisinya, alias semok!

"Msh ideal buat Tante. Semangattt & Sehat Sllu❤️❤️❤️," ujar @grezz_heal***

"Makin seksi aja Tante 😍," kata @mhmmd.ibrahi***

"Cuman mau bilang sempurna 😍," puji @fittipal***

"Manis bgt senyum nya," puji @allsvapest***

"Sexy and beautiful," tutur @drvida2***

"You look so sexy," sambung @syaefulabdula***

"tante tambah semok ajac🔥🔥," ujar @aci92***

"Teteh idola banget banget lah❤️," timpal @dandyprayo***

(hel)