DIMSUM jadi salah satu jenis kudapan yang banyak digemari oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini bisa dilihat salah satunya dengan banyaknya restoran yang menyajikan berbagai macam sajian dimsum.

Mulai dari yang berkonsep sederhana dan berharga terjangkau, konsep all you can eat, hingga ala fine dining di restoran makanan Cina dengan banderol harga yang cukup tinggi. Biasanya usai menyantap dimsum, minuman teh hijau hangat akan disajikan lengkap dengan set pot tea.

Mungkin tak banyak yang tahu dan paham, bahwa ternyata meminum teh hijau hangat usai menyantap dimsum di restoran dimsum ini ada tata caranya loh!

Seperti yang ditunjukkan oleh akun TikTok master budaya, sejarah dan etika, “@apwasiswine”, ada dua tahapan etika saat minum teh hijau seusia makan dimsum.

Pertama, saat ada orang lain yang menuangkan teh ke cangkir untuk kita. Sebagai gestur berterima kasih, jangan lupa untuk mengetukkan ujung jari telunjuk dan jari tengah kita ke meja tepat di posisi dekat cangkir.

Selanjutnya, saat teh selesai dituangkan dari tea pot atau teko. Tempatkan tea pot dengan ujung menghadap ke titik posisi di mana tidak ada orang yang duduk (arah tempat kosong).

Mengapa demikian? Sebab, ujung teko pot yang menunjuk ke titik koordinat arah seseorang dianggap sebagai salah satu tanda manner atau tata karma yang buruk. Maka dari itu memastikan ujung tea pot, tidak menunjuk ke arah seseorang adalah gestur yang penting.

(hel)