MENTERI Kesehatan - Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah berkata bahwa salah satu kunci kesuksesan menyelesaikan pandemi Covid-19 adalah bergotong royong, bersama-sama menyudahi masalah ini.

Bahkan, Menkes Budi menerangkan bahwa gotong royong harus menjadi kado terindah untuk Indonesia di hari kemerdekaannya ke-76, hari ini, 17 Agustus 2021. Sebab, begitu pentingnya nilai tersebut untuk kehidupan kita semua saat ini.

Sejalan dengan harapan Menkes Budi, Indonesia di hari merdekanya kali ini mendapat kiriman 150 ventilator dari New York, Amerika Serikat. Bantuan tersebut sebagai sumbangsih warga New York untuk bisa membantu Indonesia mengatasi pandemi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun mengapresiasi aksi heroik pemerintah Amerika Serikat dan warga New York untuk mau membantu sesama.

"Ini hal yang luar biasa. Kita sebagai Yayasan BUMN juga dipercaya oleh masyarakat New York, pemerintah dari New York City, bagaimana kita juga dipercaya mendapatkan ventilator yang dibutuhkan saat ini untuk masyarakat Indonesia," kata Menteri Erick dalam keterangan resminya.

Ia pun menghaturkan terima kasih, khususnya kepada warga New York dan Wali Kota New York, Bill de Blasio, yang sudah mau ikut mendukung pengentasan pandemi di Indonesia. "Terima kasih juga kepada Duta Besar Kim dan Pemerintah AS atas dukungan ini. Rasa persahabatan kedua negara adalah persahabatan yang tulus dan bisa saling membangun," tambahnya.

Erick mengatakan bahwa sebanyak 150 ventilator kiriman New York tersebut akan disalurkan ke rumah sakit BUMN di seluruh Indonesia.

Dubes AS, Kim Sung Yong, dalam keterangannya menyampaikan bahwa bantuan yang tiba di hari kemerdekaan ke-76 ini mencerminkan kemitraan AS dengan Indonesia, juga didukung oleh rakyat AS. "Tanpa keterlibatan pemerintahan pun, sektor swasta AS terus memberikan dukungan untuk penanganan pandemi di Indonesia. Ini merefleksikan persahabatan dan kemitraan yang kokoh antara Indonesia dan AS," kata Kim. Berdasar data Kementerian Luar Negeri, Amerika Serikat sebelumnya sudah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan terapeutik dan alat kesehatan senilai lebih dari 52,3 juta dolar AS atau sekitar Rp750 miliar. Bantuan ini merupakan dukungan pihak swasta AS terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah AS juga sudah memberikan 8 juta dosis vaksin Covid-19 dan 1.000 ventilator untuk membantu Indonesia segera terlepas dari jerat belenggu pandemi Covid-19.