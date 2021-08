KETIKA flu atau pilek memang paling menyenangkan menyantap sup ayam. Selain enak, hangatnya sup ayam juga dapat membantu melegakan hidung dan melegakan tenggorokan.

Menurut sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal medis Chest, ada indikasi bahwa sup ayam mengandung efek antiinflamasi, yang bisa jadi dapat meredakan gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas. Tapi sup bukan hanya disantap ketika sakit saja loh.

Sup bisa menjadi hidangan ketika kita makan di restoran. Tapi, mengonsumsi sup ketika di restoran memang tidak sama saat kita kita sedang sakit. Diperlukan cara khusus agar sup yang Anda nikmati bisa disantap dengan sempurna.

Sebagaimana diketahui, sup biasanya disajikan dalam kondisi panas. Selain itu sup juga berbentuk cair sehingga Anda harus sangat berhati-hati saat memakanya. Jangan sampai sup panas yang hendak dikonsumsi membuat mulut Anda terbakar.

Baru-baru ini akun TikTok @itsbeyondfood membagikan etiket mengonsumsi sup yang baik dan benar. Selain membuat seseorang aman saat mengonsumsi sup, cara makan ini juga akan memberi tampilan elegan saat berada di acara makan secara formal.

Akun tersebut menjelaskan seseorang hanya perlu menggerakan sendok untuk mengambil satu sendok sup. Namun, pada saat hendak menyeruputnya, jangan letakkan bagian ujung sendok ke bibir. Sebab posisi tersebut akan membuat seseorang merasa tidak nyaman saat memakannya.

Sebagai gantinya Anda bisa menyeruput kuah sup dari sisi samping sendok. Denga cara itu, tangan Anda dapat bergerak lebih leluasa sambil memegang gagang sendok. Selain itu cara ini juga akan membuat seseorang terlihat lebih elegan saat hadir dalam perjamuan makan resmi.

(mrt)