SETELAH lama dinanti, akhirnya Jisoo BLACKPINK akan debut akting di drama Korea Snowdrop. Teaser poster Drakor yang Jisoo bintangi bersama aktor terkenal Jung Hae In tersebut pun sudah dirilis ke publik.

Hal ini membuat para penggemarnya semakin tak sabar melihat penampilan dan kemampuan akting Jisoo BLACKPINK di drama Snowdrop. Nah, sambil menunggu aksi Jisoo di Snowdrop, tak ada salahnya untuk kembali melihat-lihat pesona mengagumkan pelantun hits Boombayah dan How You Like That tersebut.

Merangkum akun Instagram pribadi Jisoo, Kamis (19/8/2021), yuk intip lima potret cantiknya Jisoo di bawah ini.

1. Bak princess





Berfoto di tempat tidur vintage dengan dekor kamar klasik seperti di buku dongeng. Jisoo dalam balutan dress vintage warna putih dan rambut hitam panjangnya, berpose cantik di atas tempat tidur dikelilingi buket bunga mawar pink. Membuat Jisoo persis seperti putri kerajaan di buku-buku dongeng.

2. Rambut pirang





Sejak debut Jisoo biasa terlihat di publik dengan warna rambut gelap, entah hitam atau pun coklat burgundy gelap. Tapi untuk vibe yang berbeda untuk lagu Lovesicks Girls, khusus di video klipnya, Jisoo tampil dengan rambut coklat pirang lengkap dengan poni depan.

3. Glowing di cover Vogue





Punya wajah cantik alami, membuat Jisoo tak banyak didandani macam-macam saat tampil sebagai model sampul halaman depan alias cover majalah Vogue Korea. Cukup pulasan makeup tipis di wajahnya dan lipstick warna pink mauve dan nail art warna pastel, cantiknya Jisoo sudah maksimal bukan? 

4. Glass skin Seperti kebanyakan bintang Korea lainnya yang terlihat menawan dengan glass skin, begitu juga dengan dara cantik kelahiran 1995 satu ini. Wajah cantik dengan kulit ala glass skin yang mulus dan glowing Jisoo terlihat sempurna tanpa cela walau difoto close up alias dari jarak dekat sekalipun. 5. Innocent look Di antara empat personel BLACKPINK, Jisoo terkenal dengan imej pure dan innocent, karena wajah cantiknya yang lembut. Salah satu contohnya bisa dilihat lewat foto profile Jisoo untuk portofolionya sebagai aktris. Biasa terlihat full dress up dan edgy dengan konsep girl crush ala BLACKPINK. Di sini Jisoo terlihat cantik dan innocence, hanya dengan mengenakan kemeja putih dan celana denim ditambah pulasan makeup tipis di wajahnya. Rambut hitam panjangnya, cukup digerai alami.