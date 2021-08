DI tengah pandemi, banyak ibu hamil yang terinfeksi Covid 19. Jika ini terjadi maka harus diwaspadai. Sebab selain berpotensi resiko terhadap janin yang dikandung, kehidupan ibu bisa terancam.

"Dua hal yang harus segera dilakukan pasangan suami istri jika mengetahui salah satu pasangan atau ibu yang mengandung terpapar corona. Hal pertama adalah singkirkan rasa panik, rasa gelisah. Kepanikan yang berlebihan dapat menurunkan imunitas atau kekebalan tubuh ibu hamil," ujar Dokter Reza Wangsanagara, Sp.OG., FICS dari Siloam Hospitals Palangkaraya, Jumat, (20/8/2021).

Hal kedua, terang Dokter Reza, penting untuk memberikn asupan suplemen, dan nutrisi yang baik bagi ibu hamil.

 

Menurut Dokter Reza, terdapat sejumlah suplemen yang dapat diberikan kepada Ibu hamil terkonfirmasi positif virus Corona, yaitu Vitamin D, 1000-5000 IU/ hari, Vitamin C Non Acidic 500 mg, multivitamin tambahan dari C, B, E, Zinc, dapat diberikan Paracetamol 500mg apabila demam.

"Untuk pemberian antivirus, tidak perlu rutin diberikan, atau diberikan dengan melakukan konsultasi dokter terlebih dahulu," ujarnya.

"Perhatikan tanda atau gejala pada ibu hamil yang sedang menjalani isolasi mandiri untuk segera dibawa ke rumah sakit, seperti demam tinggi diatas 38 derajat Celcius, frekuensi bernafas di atas 24 kali/ menit , denyut nadi di atas 100 kali/ menit, sesak napas, keringat dingin atau jika ada tanda-tanda  bahaya dari kehamilan, " terang Dokter Reza.

Tanda bahaya yang disampaikan berupa nyeri kepala, keluar darah, hingga adanya air ketuban yang keluar.

"Selalu berpikir positif, hindari stres serta iringi selalu kegiatan selama masa kehamilan dengan banyak berdoa agar hati mendapatkan ketenangan," imbuh Reza menambahkan tips pada edukasinya.

Ia menambahkan, bagi ibu hamil dan ibu menyusui disarankan tetap menjadwalkan untuk menerima Vaksin Covid-19 guna menekan berbagai potensi kegawat daruratan.

(DRM)