SOSOK Syifa Hadju mencuri perhatian saat menjadi salah satu bridesmaid pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dia tampil anggun dalam balutan kebaya modern warna baby pink di pernikahan pasangan yang punya panggilan Leslar tersebut.

Kecantikan Syifa Hadju mencuri perhatian sampai terkena rayuan gombal Tukul Arwana di pernikahan Leslar. Kala itu, MC Indra Bekti dan Irfan Hakim berinisiatif mencarikan jodoh untuk Tukul Arwana, dan Syifa Hadju menjadi sosok yang dipilih.

Tukul pun lantas melontarkan rayuan gombal lewat pantun untuk Syifa Hadju

"Kamu punya tangga nggak?" kata Tukul bertanya kepada Syifa Hadju.

"Punya nih," jawab Syifa Hadju.

"Pas nih kalau begitu kita bisa menjalin rumah tangga ya," ujar Tukul yang membuat suasana riuh.

Syifa pun membalas gombalan Tukul Arwana yang menghadirkan tawa dari tamu undangan. "Kalau digombalin sama kayak tadi lagi, mau sama yang lebih tua sih ya," gurau Syifa Hadju.

Terlepas dari momen terebut, Syifa memang dikenal sebagai artis belia dengan kecantikan yang memesona. Seperti apa potret si cantik bridesmaid Leslar ini? Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @syifahadjureal, Jumat (20/8/2021).

1. Baru berusia 21 tahun





Pemilik nama lahirSyifa Safira Nuraisah ini ternyata masih berusia 21 tahun. Artis kelahiran tahun 2000 ini baru merayakan ulang tahunnya satu bulan lalu, tanggal 13 Juli.

2. Artis belia bertalenta





Bukan cuman punya paras imut dan cantik, Syifa juga terbukti beerbakat dalam dunia akting. Deretan film yang ia mainkan pun bukan kaleng-kaleng. Ia menjadi pemeran utama dalam film Till Death Do us A Part bersama Rizky Nazar.

Selain itu, ia juga berkesempatan bermain dalam film lain sebut saja beberapa judul seperti Toko Barang Mantan yang juga dibintangi aktor besar Reza Rahardian dan Marsha Timothy.

Ada juga Bebas, karya sutradara ternama Riri Riza. Masih ada film-film populer lain yang dibintangi Syifa seperti Danur 3, Ayat-ayat cinta 2, hingga The Way i Love You.

Syifa Hadju juga dikenal sebagai aktris sinetron. Berbagai judul sinetron sudah dia bintangi, di antaranya Mermaid in love, Pacar 30 Hari, Ramadhan i Miss you, Crazy Angel is My Idol, dan Cinta Olshoper Gak Ketuker.

3. Paket komplit





Akting Syifa Hadju tidak perlu diragukan lagi dengan sederet film dan sinetron yang dibintangi. Tapi, Syifa Hadju seperti paket lengkap karena juga memiliki suara merdu.

Coba dengarkan saja beberapa lagu yang dinyanyikan Syifa. Ada yang berjudul Setia atau Bodoh, Cinta Hebat, Jangan Pernah Berubah, hingga Rindu Yang Meradang.

4. Selebritis Cowok yang Pernah Menjadi Pacarnya Pesona Kekasih dari Rizky Nazar, lawan mainnya dalam film Till Death Do Us Apart, ini tidak hanya mampu membuat fansnya jatuh hati. Beberapa hati selebritis ganteng lainnya pun berhasil takluk dengan pesona Syifa Hadju. Siapa saja? Dia adalah Angga Aldi Yunanda, yang kabarnya terlibat cinta lokasi dengan Syifa saat dipertemukan dalam sinetron Mermaid in Love. Hubungan keduanya kandas tahun 2017 lalu. Selain Angga ada juga Arnold Leonard yang lagi-lagi benih cinta muncul saat terlibat shooting bareng. Nama Achmad Megantara turut tercantum sebagai daftar mantan kekasih Syifa Hadju. Kedua menjalin hubungan di tahun 2018 dan sayangnya kini mereka tidak lagi bersama. 5. Brand ambassador berbagai produk Di usia yang masih belia, Syifa Hadju sudah menjadi brand amassador dari produk ice cream dan juga parfume lho! Tak heran, karena selain cantik Syifa Hadju termasuk artis multitalenta. Keren banget kan bridesmaid pernikahan Leslar ini.