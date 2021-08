TANTE Ernie memang memiliki body goals yang diimpikan banyak perempuan. Padahal, usianya memang sudah tidak muda yakni kepala 4.

Meskipun memiliki tubuh yang terlihat sekal, ternyata berat badan Tante Ernie mencapai 60 kg loh. Dia pun mengungkapkan kegelisahannya terkait berat badannya ini.

"60 kgs and still happy but a bit worried," kata Tante Ernie yang pada foto berpose tolak pinggang sembari memamerkan senyum manisnya.

Selain itu, pada foto tersebut Tante Ernie tampil cantik dress warna biru yang dikenakannya. Tampak dress tampil dengan potongan cut out, sehingga terlihat kedua sisi pinggang Tante Ernie.

Meski dikatakan berat badannya 60 kg, pinggang perempuan yang kini aktif sebagai selebgram cantik tersebut tetap terlihat ramping. Selain itu, body goals Tante Ernie yang bak gitar Spanyol juga membuatnya terlihat seksi.

Baca Selengkapnya: Seksinya Tante Ernie Pakai Baju Bolong, Netizen Salfok Bodinya Makin Semok!

(mrt)