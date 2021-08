POLESAN lipstik sering menghilang saat makan di restoran. Tentu, akan melakukan touch up bagi wanita. Dengan begitu, bolehkah kita merapihkan kembali tatanan lipstik di meja restoran saat itu juga?

Di luar dugaan para wanita, mungkin merapihkan tatanan lipstik termasuk makeup menjadi hal yang biasa saja. Namun, hal itu justru tidak mencerminkan etika sopan dan santun.

Mengutip akun Tik-Tok @sofia.marbella pada Jumat (20/8/2021), ada tips untuk melakukan touch up make up serta lipstik di meja makan restoran. Yang sebenarnya, alangkah lebih baik jika wanita melakukan touch up di kamar mandi ataupun toilet.

Selain mencerminkan etika untuk merapihkan tatanan make up, itu juga bisa menjadi penilaian orang lain terhadap diri Anda. Yang bertujuan untuk menahan diri untuk merapihkan, supaya tidak menjadi tontonan bahkan perhatian.

Ternyata, selain memoles kembali lipstik Anda, hal lain yang harus wanita menghindarinya adalah membersihkan mengorek gigi dengan tusuk gigi. Tentu saja, melakukan hak tersebut akan mempengaruhi pandangan orang menjadi tidak sopan dengan pemandangan seperti itu.

Jadi, lebih baik Anda menyisihkan waktu sedikit lebih lama untuk pergi ke toilet. Dalam jangka waktu tersebut, Anda bisa merapihkan tatanan make up baik itu lipstik ataupun mengorek makanan terselip di gigi.

(hel)