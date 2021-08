MERAYAKAN HUT RCTI ke-32 para peserta MasterChef Indonesia (MCI) Season 8 ditantang untuk membuat nasi tumpeng sebagai challenge pertama di babak 4 besar. Peserta pun dibagi dalam 2 tim.

Di tim Biru, Lord Adi berpasangan dengan Jesselyn. Sementara di tim merah, yakni Nadya dan Febs. Nah, yang special kali ini adalah lomba dihadiri oleh Juri tamu.

Selain Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta, hadir pula selebriti papan atas Indonesia yakni Atta Halilintar dan Raffi Ahmad. Tim Biru pun keluar sebagai juara setelah mendapat pujian dari para juri tamu.

“Gua tuh lidah nya Padang banget. Jadi kalau aku secara rasa suka yang pertama (tim biru). Menurutku ini rendangnya enak, udah gitu nasi nya pulen, dan paling suka perkedelnya," puji Atta

"Gua sering banget ya nerima tumpengan. Jadi soal rasa lebih suka punya Adi dan Jesselyn. Walaupun sama nasi kuning nya tapi gatau kenapa punya Adi dan Jesselyn ini enak banget," tambah Raffi.

Setali tiga uang dengan juri tamu, Chef Arnold Chef Juna dan Chef Renatta selaku juri utama juga mengunggulkan hidangan tumpeng milik Lord Adi dan Jesselyn.

“In general, dua-duanya bagus. You guys are great”, ucap Chef Renatta membuka penjurian.

"It's hard but its not hurt, jangan berkecil hati semua enak, namun salah satu di antara kalian dari tim ini yang lebih berkesan, lebih waw. Yang menang challenge tumpeng HUT RCTI ke 32 adalah tim biru”, ujar Chef Juna mengumumkan hasil penjurian.

Setelah juri mengumumkan bahwa Lord Adi dan Jesselyn adalah pemenang pada tantangan Tumpeng, Chef Arnold pun langsung memuji peserta asal Tanah Datar, Sumatera Barat tersebut. “Adi ini kamu record breaking juga, sebelumnya ada yang record breaking pressure test terus, kali ini sejak masuk 10 besar kamu 5 kali menang berturut, well it’s a good job," ucap Chef Arnold "Pertama kalinya ya sepanjang sejarah Masterchef Indonesia," puji Chef Renatta Mendengar pujian juri tersebut, Lord Adi tampak salting. Namun beberapa saat ia kemudian berkelakar. “Saya jujur tidak menyangka bisa menang 5 berturut-turut. Saya kok jago banget. Sombong amat," ucapnya