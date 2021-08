SETELAH gagal di tantangan Tim membuat tumpeng, Febs dan Nadya harus berhadapan di babak pressure test. Kali ini, mereka pun harus melewati tantangan Coklat dengan waktu 60 menit.

Nadya yang selama ini dikenal memiliki keahlian dalam hal mengolah menu dessert pun seakan langsung menemukan secercah harapan. “Aku lumayan excited banget sih harus bikin coklat di pressure test karena aku tau mau bikin apa," ujar Nadya.

“Di pressure test kali ini bersaing sama Nadya dan membuat dessert, ini suicide sih sebenernya buat aku. But I think I can," ucap Febs mencoba optimis.

Febs pun memilih untuk membuat hidangan penutup seperti yang dilakukan oleh Nadya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari juri.

"Febs kenapa kamu bikin dessert? Kamu memilih fight her untuk head to head, padahal bisa pilih savory," tanya Chef Renatta.

Meski begitu, Febs yakin bisa membuat dessert dan membuat dessert Chocolate Cake with Vanilla and Rum Mascarpone. Sementara Nadya membuat Bombe Alaska.

Sayangnya, hidangan tersebut belum dapat mengantarkan Febs untuk lolos ke babak 3 besar. Karena hidangan keduanya sangat seimbang dan masing-masing memiliki plus minus nya, akhirnya juri memutuskan bahwa pemenangnya ditentukan oleh satu komponen.

“So ini decision yang lumayan tough and it comes down to satu komponen. Sayangnya butter, so cake really matters kalau dia agak butter seperti itu. Febs im so sorry, kamu yang harus pulang," ujar Chef Juna mengumumkan hasil penjurian.

Sementara untuk dessert Bombe Alaska yang dibuat oleh Nadya, sayangnya tidak diterima dengan cukup baik oleh para juri. Ekspektasi juri yang tinggi di babak 3 besar ini, membuat mereka melihat hingga ke detail masakan.

“So Nadya a lot of techniques its good, but for the taste combination, don’t think so,” nilai Chef Arnold.

"Nadya, di sini kamu menang bukan karena hidangan kamu stands out, but fortunately Febs did a mistake," ucap Chef Renatta mengingatkan.

Setelah mengumumkan hasil penjurian, juri pun lantas memanggil Lord Adi dan Jesselyn yang telah lebih dulu memastikan lolos ke Top 3 untuk bergabung ke depan bersama Nadya.

Melihat formasi tersebut, Chef Juna lantas nyeletuk dan menjuluki mereka “The father and two kids”.