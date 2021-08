KALI ini Deddy Corbuzier menceritakan pengalamannya keluar dari masa kritis usai terpapar Covid-19. Dia mengatakan, dirinya mengalami badai sitokin yang membuatnya kritis hingga hampir meninggal dunia, meskipun ketika itu dia sudah dinyatakan negatif Covid-19.

Deddy mengungkap, kesembuhannya itu tak lepas dari sejumlah sosok penting, termasuk dr Gunawan. Tak hanya membantunya keluar dari masa kritis, Mentalist sekaligus YouTuber ini juga membongkar sosok dr Gunawan yang membantu pasien-pasiennya untuk sembuh, meski dari uang pribadinya sendiri.

“Dokter Gunawan yang merawat saya ternyata memiliki kisah luar biasa, saya dengar langsung dari pasien-pasiennya di sana... Dia mengeluarkan banyak uang pribadi untuk obat-obatan dan biaya lainnya untuk banyak pasien.. karena dia tahu kalau tidak dibantu, mereka mati.” kata Deddy dikutip dari Instagramnya, Minggu (22/8/2021).

Sebagai bentuk terima kasih, Deddy menghadiahkan satu koper berisi uang tunai dan juga sebuah mobil. “I have this for you, to help others people too, untuk bantu orang lain juga,” ujar pria bertubuh kekar itu kepada Dokter Gunawan yang menjadi bintang tamu podcast-nya.

“Saya tak bisa membukanya, namun ini uang cash, Ini uang cash untuk dokter bisa membantu orang lain juga. Sudahlah enggak usah disebut jumlahnya, ini untuk dokter bisa bantu orang lain,” kata Deddy lagi.

Lantas, siapakah Dokter Gunawan?

Dokter Gunawan merupakan dokter yang terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Beliau saat ini praktek di RS Medistra dan juga di RSPAD.

Sebelumnya, dia mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran UI. Lalu melanjutkan pendidikan untuk menjadi spesialis penyakit dalam di universitas yang sama.

Terkait tentang kedermawanannya di rumah sakit, dr Gunawan sendiri mengatakan bahwa itu adalah perannya sebagai seorang dokter.

“Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang ya, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orangtua saya,” ungkapnya di kanal YouTube Deddy Corbuzier.

“Kamu kalau mau nolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah nih orang enggak selamat, ya sudah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang,” ujar Dokter Gunawan mengenang petuah orang tuanya.

(DRM)