RUPANYA masih saja terdapat kisah dokter baik hati yang menyentuh kemanusiaan umat manusia. Sebut saja Dokter Gunawan yang suka menolong orang lain tanpa pamrih dan tanpa perhitungan.

Kebaikan Dokter Gunawan ini terkuak usai Deddy Corbuzier menceritakan pengalamannya keluar dari masa kritis usai terpapar Covid-19.

Deddy menjelaskan, ia hampir 'lewat' saat mengalami badai sitokin yang membuatnya kritis. Deddy mengungkapkan, kesembuhannya itu tak lepas dari sejumlah sosok penting, termasuk Dokter Gunawan.

"Dokter Gunawan yang merawat saya ternyata memiliki kisah luar biasa, yang saya dengar langsung dari pasien-pasiennya. Dia rela mengeluarkan banyak uang pribadi untuk obat-obatan dan biaya lainnya untuk banyak pasien. Karena dia sadar, kalau mereka tidak dibantu, mereka bisa mati,” kata Deddy dikutip dari Instagramnya, Minggu (22/8/2021).

Sebagai bentuk terima kasih, Deddy menghadiahkan satu koper berisi uang tunai dan juga sebuah mobil. “I have this for you, to help others people too, untuk bantu orang lain juga,” ujar Deddy kepada Dokter Gunawan yang menjadi bintang tamu podcast-nya.

“Saya tak bisa membukanya, namun ini uang cash. Ini uang cash untuk dokter bisa membantu orang lain juga. Sudahlah enggak usah disebut jumlahnya, ini untuk dokter bisa bantu orang lain,” kata Deddy memberikan uang sekoper.

(DRM)