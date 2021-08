TIARA Andini mencuri perhatian netizen di jagat maya usai mengunggah penampilan dengan kostum unik ke Instagram pribadinya. Foto tersebut merupakan penampilan Tiara Andini untuk memeriahkan Jember Fashion Carnaval 2021.

Tiara terlihat memukau dengan mengenakan kostum karnaval dengan warna dasar biru dan hiasan manik-manik yang colorful. "This is me. @jemberfashioncarnaval @bubahalfian," tulis Tiara Andiri dalam keterangan foto.

Dalam unggahan tersebut Tiara mengenakan kostum sosok Sea Dragon Defile untuk Jember Fashion Carnaval pada Oktober nanti.

Seperti diketahui, sebelum suskes menjadi seorang penyanyi, Tiara Andini sendiri aktif mengikuti ajang fashion carnaval, hingga menoreh prestasi dengan menjadi salah satu talent yang terpilih untuk ambil bagian dalam acara ASIAN GAMES beberapa waktu lalu.

Dan kini, dia pun kembali dipercaya untuk kembali menjadi bagian acara JFS (Jember Fashion Carnaval) yang digelar pada bulan oktober tahun ini.

Alhasil, melihat penampilan Tiara mengenakan kostum karnaval ini, tak sedikit netizen yang terpukau melihat perempuan 19 tahun itu.

"Keren banget sumpah pangling banget aku jadi nya liat titi 😍😍😍," tulis akun @aqu**

"Cantik, unik, keren pokok nya ❤," tulis akun @any**

"Sape nihh cakep benerr ❤," tulis akun @pu**

"GILLSS KEREN BANGET TI 🤩," tulis akun @tia**

(hel)