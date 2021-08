PENAMPILAN aktris Korea di red carpet menjadi salah satu yang ditunggu para juru kamera. Karena, di karpet merah tersebut lah, para aktor dan aktris cantik Korea yang hadir datang menampilkan gaya terbaiknya.

Tapi sayangnya, tak semuanya berjalan dengan baik. Lima aktris Korea Selatan ini contohnya, masuk dalam daftar lima aktris dengan gaun paling kontroversial di red carpet karena dinilai kelewat seksi.

Siapa saja? Berikut 5 gaun paling kontroversial aktris Korea di red carpet

1. Gaun putih Kim So Yeon

Menghadiri momen red carpet pertamanya lewat gelaran 2007 Busan International Film Festival, Kim So Yeon jadi buah bibir ketika datang dalam balutan gaun putih super seksi yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas yang dianggap sangat kontroversial kala itu, mengingat ambience publik Korea 14 tahun lalu. Memakai gaun putih super terbuka, bintang Penthouse tersebut menjadi headline pemberitaan selama satu minggu!

2. Gaun merah Oh In Hye

Salah satu tempilan red carpet paling ikonik di dunia hiburan Korea Selatan, ketika aktris Oh In Hye datang ke ajang 2011 Busan International Film Festival sukses membuat publik terkejut karena memakai gaun merah dengan cutting super seksi dan terbuka, memperlihatkan tubuh bagian atasnya.

Dalam wawancara, Oh In Hye mengaku gaun merah itu adalah outfit sponsor dari butik bridal namun ia sendiri yang melakukan modifikasi gaun karena memang ingin memakai busana yang eye-catching. Memakai gaun merah kontroversial tersebut, Oh In Hye dikritik publik, disebut sebagai attention seeker.

3. Gaun emas Bae So Eun

Dalam perhelatan 2012 Busan International Film Festival, aktris Bae So Eun datang dengan gaun brokat glamor warna emas yang bagian punggungnya benar-benar terbuka seluruhnya alias backless. Outfit seksi Bae So Eun ini membuat dirinya menuai kritikan netizen, menyebutkan ingin tenar seperti Oh In Hye dengan sengaja memakai gaun yang kontroversial dan menghebohkan.

4. Ropes dress Han Se Ah

Berpose di karpet merah 2014 Grand Bell Awards, outfit merah yang dipakai Han Se Ah menimbulkan polemik. Han Se Ah datang dalam balutan lace dress warna merah lengkap dengan detail tali-tali hitam yang mengikat, membentuk simpul memperlihatkan lekuk tubuh bagian atas sang aktris. Sebagian publik memuji Han Se Ah karena gaya tampilan unik dan bold, tapi sebagian masyarakat mencibir sang aktris karena dinilai terlalu seksual. 5. Nude dress Lee Sung Kyung

Sebagai aktris sekaligus model tenar, Lee Sung Kyung tampil menawan dalam balutan nude dress ketika hadir di 2015 Seoul International Drama Awards. Lee Sung Kyung kala itu mengenakan outfit two-piece, atasan sheer top warna nude dengan strapless brassier yang sukses menarik perhatian publik. Dipadukan bersama rok merah berbahan kulit dan belt hitam dari Gucci. Membuat aktris besutan YG Entertainment tersebut menampilkan vibe seksi dan berbahaya.