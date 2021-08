JAKARTA - Keeping Up With The Chef RCTI+ adalah program eksklusif RCTI+ yang menghadirkan cerita kontestan MasterChef Indonesia musim 8 dibalik galeri dan di luar kompetisi. Di episode ke-17 Keeping Up With The Chef menghadirkan TOP-4 yang bercerita apakah tentang semua waktu, tenaga, dan beban pikiran yang mereka habiskan di masterchef ini worth it untuk masa depan mereka? Penasaran?

“Worth it, tentu aja worth it. Aku belajar banyak banget setelah masuk ke sini. Ada banyak keterampilan dan ilmu-ilmu baru yang memang cuman adanya di masterchef.” Ungkap Jessely.

Pak Adi juga mengatakan hal serupa. “Terutama bagaimana cara kita me-maintain waktu kita. Masak berbagai menu dalam waktu sekian menit. Kalau nggak masuk masterchef, aku nggak akan ngerasain itu.” Cerita pak Adi.

“Semua perjuangan, semua usaha apalagi yang serius untuk meraih sebuah mimpi, itu nggak ada yang nggak worth itu guys. Semuanya pasti worth it.” Ungkap Febs yang disetujui oleh Nadya. “Bener. Yang penting jangan mudah menyerah dan terus belajar dengan bersungguh-sungguh.” Ujar Nadya. Selengkapnya di RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.

#Keeping Up With The Chef

#MasterchefIndonesia8

#ChefJuna

#ChefRenata

#ChefArnold

#VideoPlus

#RCTIPlus

(hel)