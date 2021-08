RUPANYA Dokter Gunawan belakangan ini ramai diperbincangkan karena kebaikan hatinya. Dokter spesialis yang bekerja di RS Medistra tersebut viral lantaran berhasil membantu Deddy Corbuzier keluar dari kondisi kritis karena badai sitokin.

Tak hanya membantu sang mentalist sekaligus YouTuber tersebut, Dokter Gunawan rupanya juga menyimpan kisah heroik lainnya.

Diungkapkan Deddy, Dokter Gunawan ternyata terkenal sering membantu pasien mencari dan mendapatkan obat-obatan menggunakan uang pribadi.

“Banyak pasien yang tidak bayar sama dokter. Banyak pasien-pasien juga yang dokter carikan obat yang mahal, tetapi tidak bayar,” kata Deddy dikutip dari YouTube-nya, Senin (23/8/2021).

“Tidak bisa menyalahkan rumah sakit ya, tapi Anda juga tanggung obat-obatan mahal itu dengan uang Anda pribadi? Why?” tanyanya lagi.

Mendengar pertanyaan itu, Dokter Gunawan tersenyum. Dia membenarkan semua perkataan Deddy.

“Ya. Eh, (alasannya) lebih ke masalah moral ya. Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang ya, terus terang,” kata dr Gunawan.

Dia menjabarkan, bahwa sejak kecil dia sudah ditanamkan oleh orang tuanya untuk tidak setengah-setengah saat menolong orang lain.

“Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, nih orang enggak selamat, ya sudah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan yang satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang,” ungkap Dokter Gunawan.

“Karena lu tahu ya, kalau lu enggak kasih (obat, pasien itu) mati?” tanya Deddy lagi, penasaran.

“Mati. Ya,” jawab Dokter Gunawan dengan anggukan.

Bagi dia, keselamatan pasien adalah yang utama, meski dia harus mengorbankan harta pribadinya. “Dengan diberikan (obat itu), beliau selamat, ya, kepuasan buat saya. That's enough for me. Saya bisa menyelamatkan nyawa pasien-pasien saya,” ungkap Dokter Gunawan.

