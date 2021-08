KUALITAS brand-brand fashion lokal karya para anak bangsa, semakin meningkat dan semakin bisa menembus pasar global.

Salah satu contohnya bisa terlihat dari kabar baik yang dibawa oleh lini fashion produk lokal Erigo. Brand fashion lokal tersebut akan unjuk gigi di New York Fashion Week (NYFW) Spring/Summer 2022 September mendatang.

Momen Erigo menembus pekan mode New York ini, kebetulan bertepatan dengan anniversary 10 tahun hadirnya brand clothing yang digemari banyak generasi muda tersebut.

Tampil di panggung New York Fashion Week The Show hasil kolaborasi bersama e-commerce terkenal, Muhammad Sadad, CEO dan Founder mengungkapkan di panggung runway NYFW nanti, ia akan menampilkan sekitar 60 total looks daily wear, active dan formal wear, salah satunya dari lini eksklusif, ERIGO X yang memang spesial dirancang untuk tampil di New York.

“Tampil show sekitar 20 menit, nanti ada 60 looks yang gender neutral, koleksi yang bisa dipakai pria atau pun wanita juga plus size. Setahun ini kan dikenal sebagai produk yang “ah pasaran”, nah di NYFW kita hadirkan yang eksklusif, lebih berani dan lebih beda,” ujar Sadad, dalam gelaran konferensi pers virtual, Senin (23/8/2021).

Debut perdana di pagelaran pekan mode sebesar New York Fashion Week, Sadad mengaku semua persiapan untuk show semua dipadatkan sejak Mei lalu.

“Persiapan sejak Maret tahun ini sebetulnya, tapi karena terhalang PPKM, saya sempat positif Covid-19 juga, lalu ada Hari Raya Lebaran. Jadi ngepushnya sejak Mei akhir, kita padatkan banget,” tambahnya.

Untuk permainan warna, koleksi di runway NYFW nanti akan dihadirkan dengan warna-warna klasik yang berjiwa muda. “Elemen warna palet, neonic seperti orange tiger, black beauty, lemon chrome, teal blue, raspberry, dan lime green. Bertemakan fashion meets function yang pastinya tidak biasa,” pungkas Sadad.

Meramaikan New York Fashion Week the Show Spring/Summer 2022, lini fesyen lokal yang sudah berdiri sejak 2011 ini berkolaborasi dengan beberapa nama terkenal mulai dari Gading Martin, Luna Maya, Enzy Storia, Febby Rastanty, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Arief Muhammad, Ayla Dimitri, dan Den Dimas, untuk memperkenalkan produk lokal buatan Indonesia yang bisa bersaing dengan pangsa pasar fashion global.

(hel)