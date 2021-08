KEMARIN Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi beberapa daerah dapat menurunkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Level 4 menjadi Level 3 mulai 24 Agustus hingga 30 Agustus mendatang.

Dari keterangan Presiden Jokowi menjelaskan, untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi dapat berada di level 3.

"Untuk Pulau Jawa dan Bali dan wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota/kab sudah bisa berada pada level 3 mulai 24 Agustus,” kata Presiden Jokowi secara virtual.

Seiring dengan menurunnya perubahan level PPKM untuk Provinsi Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Maka ada poin-poin perubahan antara level aturan yang diterapkan di masyarakat.

Berikut poin-poin penting perubahan penerapan PPKM per level untuk Jawa-Bali, seperti yang disampaikan Prof Wiku Adisasmito, Koordinator Pakar dan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 pada konferensi pers daring, Selasa (24/8/2021).

PPKM Level 4

1. Ujian nasional

Kegiatan persiapan UAN atau yang sekarang disebut Assesment Nasional atau simulasinya yang digelar 24 Agustus hingga 2 September mendatang bisa dilakukan dengan kapasitas 25 persen tenaga pendidik.

2. Pusat perbelanjaan

Uji coba protokol kesehatan di pusat perbelanjaan dan perdagangan akan diperluas hingga kawasan Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Perkantoran

Sektor non esensial bisa WFO (work from office) dengan kapasitas 25 persen dan harus ditutup 5 hari jika muncul cluster baru.

4. Restoran

Tempat makan, kafe, rumah makan berskala kecil hingga besar boleh buka hingag pukul 21:00 dengan maksimal 25 persen kapasitas atau 2 orang per meja dan hanya melayani sistem take away dan delivery.

5. Mall

Kapasitas hanya 50 persen, buka pukul 10 pagi dan tutup 21:00 malam, dengan screening pengunjung di aplikasi PeduliLindungi.

6. Rumah ibadah

Maksimal 25 persen, sekitar 30 sampai 50 orang.

7. Resepsi pernikahan

Hanya boleh digelar dengan kapasitas 25 persen atau 30 orang dan tanpa ada makan di tempat.

8. Seni budaya dan olahraga

Kegiatan seni budaya, olahraga, dan kegiatan sosial masyarakat dapat dilakukan dengan kapasitas 25 persen dengan pengunjung di aplikasi PeduliLindungi.

PPKM Level 3 1. Olahraga outdoor Fasilitas olahraga outdoor diizinkan dibuka maksimal 50 persen, fasilitas penunjang seperti VIP room, tempat mandi, daan loker tak diizinkan untuk dipakai kecuali digunakan untuk akses ke toilet. 2. Restoran Seluruh restoran, tempat makan dan kafe dibuka dengan kapasitas 25 persen, 2 orang per meja dan tutup di jam 20:00 3. Mall Mall boleh buka dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. 4. Seni budaya dan olahraga Kegiatan seni budaya, olahraga, dan kegiatan sosial masyarakat boleh digelar dengan kapasitas 50 persen. 5. Resepsi pernikahan Boleh diselenggarakan dengan kapasitas maksimal 50 persen atau 50 orang. PPKM Level 2 1. Restoran Tempat makan, kafe, rumah makan berskala kecil hingga besar dapat melayani dine-in dan beroperasi hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 25 persen. 2. KBM Kota/kabupaten zona merah dan oranye sudah boleh memiliki opsi kegiatan pembelajaran tatap muka. 3. Seni budaya dan olahraga Bisa digelar dengan kapasitas 50 persen dan melakukan penerapan screening lewat PeduliLindungi. 4. Resepsi pernikahan Boleh diselenggarakan dengan kapasitas maksimal 50 persen atau 50 orang.