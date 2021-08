DRAMA populer Nevertheless yang dibintangi Song Kang dan Han So Hee baru saja tamat, menayangkan episode pamungkasnya di akhir pekan kemarin.

Tak hanya Song Kang dan Han So Hee, lewat drama percintaan zaman kuliah ini[, nama aktris cantik Yang Hye Ji juga sukses menarik perhatian penonton. Muncul lewat karakter sebagai Oh Bit Na, mahasiswa seni sekaligus sahabat Han So Hee yang tak hanya cantik, tapi juga fashionable dan nyentrik.

Jadi penasaran kan seperti apa sih potret si cantik Yang Hye Ji? Merangkum akun Instagram pribadinya, Rabu (25/8/2021) yuk intip lima potret cantik Yang Hye Ji di bawah ini.

1. School look





Untuk kebutuhan drama yang ia bintangi, Yang Hye Ji mengenakan setelan seragam sekolah. Pakai seragam sekolah ala anak SMA Korea, ditambah potongan rambut model bob pendek, Hye Ji yang aslinya sudah berusia 25 tahun ini persis masih imut seperti anak sekolah ya.

2. Rambut merah





Tampil sebagai karakter mahasiswi seni yang nyentrik, Hye Ji di sini tampil maksimal dengan mewarnai rambutnya jadi dua warna. Coklat gelap dan ombre warna merah terang dari bagian tengah hingga ujung rambut. Berpadu sempurna dengan warna kulit wajahnya yang putih bak porselen.

3. Rambut pirang





Di pertengahan penayangan Nevertheless, karakter Oh Bit Na yang diperankan Yang Hye Ji berganti warna rambut. Dari yang awalnya lurus ombre merah, menjadi ombre pirang platinum dan dibuat tekstur curly. Lebih cantik mana nih, ombre pirang atau rambut merah?

4. Imut dengan bando Nah kalau yang ini adalah potret imut-imut Yang Hye Ji. Wajah cantiknya tampak imut dan menggemaskan, saat ia mengenakan bando berbentuk karakter binatang, beruang warna coklat. 5. Bare face Punya wajah cantik, kulit mulus putih bak glass skin, tak heran jika dara yang berkuliah di salah satu universitas top Korea, Sungkyunkwan University ini percaya diri mengunggah foto close up wajahnya yang polos, alias bare face tanpa dipulas makeup. Foto blur saja pesona cantik Yang Hye Ji tetap terpancar keluar bukan? “So pretty,” puji akun aurora_***12 singkat.