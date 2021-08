INDONESIAN Digital Award 2021 kategori Most Favorite Judges Talent Search dimenangkan oleh tiga juri MasterChef Indonesia yaitu Juna Rorimpandey, Arnold Poernomo dan Renatta Moeloek.

Chef Juna mengatakan tidak menyangka akan menang dalam kategori Most Favorite Judges Talent Search di Indonesia Digital Award 2021 (IDA 2021). "Thank you buat semua yang sudah vote kalau dibilang gak nyangka ya beneran gak nyangka. Eh tahunya malah menang," kata Chef Juna dalam video ucapan terima kasih di Indonesia Digital Award 2021 Rabu (25/8/21).

Kemudian chef Juna melanjutkan, ia sebagai perwakilan dari kedua juri MasterChef Indonesia lainnya malah beranggapan masih banyak judges yang lain, menurutnya lebih kompetitif.

"Kalau dipikir-pikir banyak judges yang lain lebih keren-keren tahunya kita yang menang, sangat bersyukur. Terima kasih semua yang sudah vote, dan juga RCTI Plus," ujarnya.

Perayaan ulang tahun RCTI+ bertajuk Indonesian Digital Awards 2021 tinggal menghitung jam, digelar malam ini pukul 7 malam yang dapat disaksikan live streaming di aplikasi RCTI+. Indonesian Digital Awards 2021 merupakan sebuah apresiasi bagi artis dan juga konten favorit yang banyak diakses dan banyak menghibur pengguna RCTI+.

Ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang akan diumumkan siapa artis dan juga konten favorit apakah yang akan menjadi pemenang. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.

(hel)