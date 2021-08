SEJUMLAH musisi meriahkan Indonesian Digital Awards 2021 yang diselenggarakan sebagai momen perayaan HUT Kedua RCTI+. Perhelatan ini juga sebagai bentuk apresiasi terhadap para artis dan konten program kesukaan seluruh pengguna RCTI+. 

Sederet artis yang turut memeriahkan IDA 2021 di antaranya, JKT48, Andmesh Kamaleng, Nuca, Femila, Fitri, Rona, Nadila, Sendy, sampai Gus Azmi. Selain itu, puncak acara Indonesian Digital Awards 2021 semalam dipandu oleh duet host Dodit Mulyanto dan Enzy Storia.

Tampil di panggung Indonesian Digital Awards 2021, Andmesh Kamaleng tampil menarik perhatian pemirsa dengan outfit yang ia kenakan mala mini. Juara ajang Rising Star Indonesia musim kedua ini, tampil menyanyi lagu medley, Cuma Saya dan Serba Salah dengan mengenakan outfit bernuansa tradisional.

Terlihat Andmesh memakai long outer dari kain tenun dengan motif etnik, celana panjang hitam, dan dilengkapi dengan topi fedora warna coklat krem dengan belt tenun sebagai aksesori pelengkap.

Sementara itu, di perhelatan ndonesian Digital Awards 2021 malam ini ada 10 kategori di Indonesian Digital Awards 2021 yang diperebutkan. 10 kategori Indonesian Digital Awards 2021 di antaranya Most Favorite Live Chat Plus, Most Favorite Podcast, Most Favorite Games Plus , Most Favorite Viral Video, Most Favorite TV Series, Most Favorite RCTI+ Original Content , Most Favorite Judges Talent Search , Most Favorite Host, Digital Darling Female, Digital Darling Male.

(hel)