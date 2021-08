USIA Sophia Latjuba boleh sudah separuh abad, tapi pesonanya tak sedikitpun memudar. Sophia Latjuba tetap terlihat cantik dan awet muda.

Body goals Sophia Latjuba juga tak jarang mengundang decak kagum dari netizen. Salah satunya pada penampilan Sophia Latjuba mengenakan bikini warna pink yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, @sophia_latjuba88.

Dalam unggahan tersebut, Sophia Latjuba tampak sedang mempromosikan produk kecantikan kulit. Tak heran, Sophia Latjuba memang tak hanya memiliki kulit mulus, tetapi juga kencang tanpa kerutan.

Selain itu, penampilannya mengenakan bikini pastinya membuat netizen terpesona. Selain terlihat seksi, bodi ramping Sophia Latjuba sukses bikin netizen iri.

Terutama bagian perut perempuan yang belum lama ini merayakan ulang tahun ke-51 tersebut. Perut Sophia Latjuba tampak rata, kencang dan berotot.

Netizen pun dibuat terpesona dengan penampilan keseluruhan Sophia Latjuba. Kolom komnetar foto Sophia Latjuba berbikini pink ini pun panen pujian dari netizen.

"Woooww cantiknyaaaaa 😍😍😍," @ag_can*** terpukau

"abg 20 tahun ini ya," kata @angelcangg***

"Cantik dan awet muda...," puji @herryed***

"Wow... so beautiful and so sexy...I LOVE YOU SO MUCH....❤️❤️❤️❤️❤️," ungkap @syafril_dar***

"Gue 23 tahun kalah jauh bgt deh 😢," tutur friska2*** seolah minder

"Abis makan banyak lgsg nyesel liat ini😭😭," kata @lse_t***

"Saya yg habis mamam seporsi ayam kremes Karawaci, berasa pengen nyesel 😢," ujar @ikat16***

"Itu perut bikin iri punyaku 2 lipetan😢," tutur @chochi***

