PENAMPILAN para artis di red carpet memang kerap menjadi perbicangan para kritikus dan pengamat mode. Tapi, saat ini bukan hanya kritikus dan pengamat mode yang memberikan suara mereka, tetapi juga para netizen.

Termasuk juga para selebriti Korea. Di karpet merah tersebut lah, para aktor dan aktris cantik Korea yang hadir datang menampilkan gaya terbaiknya.

Sayangnya, tak semuanya berjalan dengan baik. Lima aktris Korea Selatan ini contohnya Oh In Hye, dengan gaun paling kontroversial di red carpet karena dinilai kelewat seksi seperti dikutip dari Koreaboo.

Dia pun menjadi salah satu tempilan red carpet paling ikonik di dunia hiburan Korea Selatan, ketika datang ke ajang 2011 Busan International Film Festival sukses membuat publik terkejut karena memakai gaun merah dengan cutting super seksi dan terbuka, memperlihatkan tubuh bagian atasnya.

Dalam wawancara, Oh In Hye mengaku gaun merah itu adalah outfit sponsor dari butik bridal namun ia sendiri yang melakukan modifikasi gaun karena memang ingin memakai busana yang eye-catching. Memakai gaun merah kontroversial tersebut, Oh In Hye dikritik publik, disebut sebagai attention seeker.

Baca Selengkapnya: 5 Gaun Kontroversial Aktris Korea di Red Carpet, Kelewat Seksi hingga Tembus Pandang!

(mrt)