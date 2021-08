SETELAH melalui perjalanan panjang, MasterChef Indonesia Season 8 menyisakan dua peserta terbaik. Jesselyn, asal Medan dan Nadya asal Jakarta head to head di Grand Final MCI 8.

Di Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 ini, Jesselyn dan Nadya membuka episode dengan sebuah kilas balik karier mereka semenjak audisi, boot camp, hingga galeri. Telah berkali-kali mengenakan apron polos, apron putih dengan nama, apron warna tim, apron hitam, hingga kini chef jacket eksklusif; perjuangan Jesselyn dan Nadya bukanlah hal yang mudah.

Baca juga: Grand Final MasterChef Indonesia Kedatangan Sandiaga Uno, Jesselyn dan Nadya Makin Tegang

Terakhir kali berada di galeri, Jesselyn dan Nadya ditemani Lord Adi yang sayangnya harus tersingkir di babak pressure test. Kini keduanya hanya memiliki satu sama lain, sebagai kawan sekaligus lawan, dalam memperebutkan gelar The Next MasterChef Indonesia.

“This is your last run,” tegas Chef Juna Rorimpandey membakar semangat kompetisi Nadya dan Jesselyn, Sabtu (28/8/2021).

Dengan pakaian khas Indonesia, ketiga juri MasterChef Indonesia pun membuka galeri dengan menceritakan pengalaman berwisata ke beberapa daerah Tanah Air dengan cita rasa makanan yang khas. Diawali Chef Arnold Poernomo ke Yogyakarta, Chef Renatta Moeloek ke Labuan Bajo, hingga Chef Juna ke Bali.

Kisah-kisah itu pun diungkapkan bukan tanpa alasan Para juri ingin dua Grand Finalist MasterChef Indonesia Season 8 ini mengenali makanan khas daerah.

Baca juga: Grand Final MasterChef Indonesia 8, Ketiga Juri dan Sandiaga Uno Kenakan Pakaian Khas Nusantara

Di Grand Final ini, para peserta pun ditantang menggarap masakan khas Nusantara yang telah dipersiapkan dewan juri. Hidangan seperti apakah yang harus dipersiapkan oleh Nadya dan Jesselyn?

Temukan jawabannya dengan menyaksikan Grand Final Masterchef Indonesia Season 8, Sabtu 28 Agustus 2021, mulai pukul 17.15 WIB, hanya di RCTI dan platform streaming RCTI+ serta Vision+.

(han)